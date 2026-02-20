Интернет-пробив, утечка данных: какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?

В Роскомнадзоре рассказали о некоторых претензиях к Telegram, которые стали поводом для замедления мессенджера. Что известно, какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?

Какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН: интернет-пробив, утечка данных

Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека», заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что администрация мессенджера удалила 8358 сервисов пробива с 2022 года по требованию РКН.

«В 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — отметил регулятор.

Роскомнадзор требует, чтобы мессенджер самостоятельно не допускал раскрытие персональных данных россиян, исключил возможность поиска сервисов для пробива, а также прекратил предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.

Кроме того, в Минцифры заявили о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. В пресс-службе мессенджера ответили, что не обнаружили взлома шифрования переписок со стороны зарубежных служб спецназначения.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что сейчас происходит с Telegram в России

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения против Telegram, объяснив это нежеланием мессенджера следовать букве закона. Камнем преткновения стали определения законодательства в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму.

На этом фоне россияне массово жалуются на проблемы в работе Telegram. Сотни жалоб о сбоях мессенджера фиксируются ежедневно. Пользователи не могут нормально отправлять текстовые и голосовые сообщения, у них не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов.

Проблемы встречаются на любых устройствах: Android-смартфонах и iPhone, персональных компьютерах на Windows, MacOS и Linux. Веб-версия и отдельные приложения Telegram демонстрируют одинаковые симптомы.

Максут Шадаев заявил, что сейчас в Telegram замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается. Он подчеркнул, что было решено временно не ограничивать работу Telegram в зоне спецоперации. Шадаев выразил надежду, что через какое-то время российские военнослужащие смогут перестроиться и перейти в другие сервисы.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский обратил внимание, что на сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором, однако действия мессенджера не удовлетворяют РКН. На этом фоне регулятор заявил, что ему нечего добавить к уже озвученным заявлениям в контексте Telegram.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

СМИ и Telegram-каналы ранее сообщили, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram. По информации источников, приложение с этого дня не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы. Официальные источники эти сведения не комментировали.

Читайте также:

«Буханка» с туристами провалилась на дно Байкала: жертвы, что известно

Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?

Загадочный авиалайнер прилетел из США в Россию: необъявленный посол Трампа?