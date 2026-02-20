Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 16:40

Интернет-пробив, утечка данных: какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Роскомнадзоре рассказали о некоторых претензиях к Telegram, которые стали поводом для замедления мессенджера. Что известно, какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?

Какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН: интернет-пробив, утечка данных

Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека», заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что администрация мессенджера удалила 8358 сервисов пробива с 2022 года по требованию РКН.

«В 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — отметил регулятор.

Роскомнадзор требует, чтобы мессенджер самостоятельно не допускал раскрытие персональных данных россиян, исключил возможность поиска сервисов для пробива, а также прекратил предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.

Кроме того, в Минцифры заявили о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. В пресс-службе мессенджера ответили, что не обнаружили взлома шифрования переписок со стороны зарубежных служб спецназначения.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что сейчас происходит с Telegram в России

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения против Telegram, объяснив это нежеланием мессенджера следовать букве закона. Камнем преткновения стали определения законодательства в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму.

На этом фоне россияне массово жалуются на проблемы в работе Telegram. Сотни жалоб о сбоях мессенджера фиксируются ежедневно. Пользователи не могут нормально отправлять текстовые и голосовые сообщения, у них не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов.

Проблемы встречаются на любых устройствах: Android-смартфонах и iPhone, персональных компьютерах на Windows, MacOS и Linux. Веб-версия и отдельные приложения Telegram демонстрируют одинаковые симптомы.

Максут Шадаев заявил, что сейчас в Telegram замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается. Он подчеркнул, что было решено временно не ограничивать работу Telegram в зоне спецоперации. Шадаев выразил надежду, что через какое-то время российские военнослужащие смогут перестроиться и перейти в другие сервисы.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский обратил внимание, что на сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором, однако действия мессенджера не удовлетворяют РКН. На этом фоне регулятор заявил, что ему нечего добавить к уже озвученным заявлениям в контексте Telegram.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

СМИ и Telegram-каналы ранее сообщили, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram. По информации источников, приложение с этого дня не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы. Официальные источники эти сведения не комментировали.

Читайте также:

«Буханка» с туристами провалилась на дно Байкала: жертвы, что известно

Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?

Загадочный авиалайнер прилетел из США в Россию: необъявленный посол Трампа?

мессенджеры
новости
Роскомнадзор
Telegram
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Швейцария вновь открыла двери для переговоров по Украине
«Могу сказать»: Трамп ответил на вопрос об ударах по Ирану
В Британии раскрыли, что может ждать брата Карла III из-за Эпштейна
В Совфеде резко отреагировали на ожидание ЕС уступок от России
Страна ЕС обязалась спонсировать Украину до 2036 года
Сербякина раскрыла условие воссоединения с группой Serebro
«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях
Следователи допросят спасшегося при ЧП на Байкале туриста
В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России
Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян
Политолог объяснил, почему Украина не попадет в ЕС ни при каких условиях
Путин обсудил с Совбезом оборонные исследования
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Стало известно, были ли дети среди погибших на Байкале туристов
СК завершил расследование громкого дела о наживании на льготах
Путин предоставил гражданство корреспонденту из Сирии
Экс-нардеп оценил перспективу возможной отставки Зеленского
Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде
Кадыров показал видео с необычной экипировкой бойцов «Ахмата»
«Думала, утонула»: мать погибшей на Валааме девушки раскрыла, где ее нашли
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.