20 февраля 2026 в 16:54

Врачи из Нового Уренгоя спасли зрение недоношенному ребенку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новом Уренгое врачи провели операцию на зрение недоношенному ребенку, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО. Мальчику диагностировали заднюю агрессивную ретинопатию.

Сообщается, что без операции ребенок мог потерять зрение. Медицинское вмешательство врачи провели прямо в кувезе.

Операцию провели экстренно, так как состояние сетчатки резко ухудшилось. Через неделю после вмешательства сетчатка стабилизировалась, дальнейшее лечение ребенок будет проходить в клинике Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Саратове врачи из УКБ № 2 СГМУ им. В. И. Разумовского спасли зрение пациенту с разрывом сетчатки. Он обратился за медицинской помощью с жалобами на появление вспышек и «плавающих» помутнений.

Новый Уренгой
врачи
операции
дети
