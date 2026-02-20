Врачи из Нового Уренгоя спасли зрение недоношенному ребенку

В Новом Уренгое врачи провели операцию на зрение недоношенному ребенку, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО. Мальчику диагностировали заднюю агрессивную ретинопатию.

Сообщается, что без операции ребенок мог потерять зрение. Медицинское вмешательство врачи провели прямо в кувезе.

Операцию провели экстренно, так как состояние сетчатки резко ухудшилось. Через неделю после вмешательства сетчатка стабилизировалась, дальнейшее лечение ребенок будет проходить в клинике Санкт-Петербурга.

