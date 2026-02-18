Луковые котлеты с кукурузой — хит постного стола! Сладковатый лук, хрустящие зерна, чесночный соус. Нежные внутри, с золотистой корочкой

Эти котлеты самодостаточны, но с соусом они взлетают на новый уровень. Прохладный, острый от чеснока и свежий от зелени соус на основе постного майонеза создает идеальный контраст горячим сладковатым котлетам. Он освежает, добавляет пикантности и заставляет тянуться за добавкой снова и снова.

5 крупных репчатых луковиц очищаю и мелко нарезаю. Обжариваю лук на сковороде с растительным маслом на среднем огне 10–15 минут, пока он не станет мягким, прозрачным и слегка золотистым. Снимаю с огня, перекладываю в миску. Добавляю банку консервированной кукурузы (жидкость сливаю), 1 стакан муки, соль и перец по вкусу. Вливаю 2 ст. л. воды и тщательно вымешиваю массу. Она должна быть пластичной и держать форму. При необходимости добавляю еще немного муки. Формирую небольшие котлеты. Обжариваю их на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Для соуса смешиваю в пиалке 4 ст. л. постного майонеза, 3 измельченных зубчика чеснока и 4 ст. л. мелко нарезанной свежей зелени (укроп, петрушка). Подаю горячие котлеты сразу, с чесночно-зеленым соусом.

