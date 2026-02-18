Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 04:54

Луковые котлеты с кукурузой — хит постного стола! Сладковатый лук, хрустящие зерна, чесночный соус. Нежные внутри, с золотистой корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти котлеты самодостаточны, но с соусом они взлетают на новый уровень. Прохладный, острый от чеснока и свежий от зелени соус на основе постного майонеза создает идеальный контраст горячим сладковатым котлетам. Он освежает, добавляет пикантности и заставляет тянуться за добавкой снова и снова.

5 крупных репчатых луковиц очищаю и мелко нарезаю. Обжариваю лук на сковороде с растительным маслом на среднем огне 10–15 минут, пока он не станет мягким, прозрачным и слегка золотистым. Снимаю с огня, перекладываю в миску. Добавляю банку консервированной кукурузы (жидкость сливаю), 1 стакан муки, соль и перец по вкусу. Вливаю 2 ст. л. воды и тщательно вымешиваю массу. Она должна быть пластичной и держать форму. При необходимости добавляю еще немного муки. Формирую небольшие котлеты. Обжариваю их на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Для соуса смешиваю в пиалке 4 ст. л. постного майонеза, 3 измельченных зубчика чеснока и 4 ст. л. мелко нарезанной свежей зелени (укроп, петрушка). Подаю горячие котлеты сразу, с чесночно-зеленым соусом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
еда
рецепты
котлеты
пост
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны «Центра» нашли блиндажи ВСУ и стерли их в порошок
Психолог назвала лучшие и худшие подарки для мужчин на 23 Февраля
Легендарному АК-47 Андрею Кириленко — 45: лучшие фото
«Центр» ударными БПЛА уничтожил пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 февраля
Увел жену у рыжего из «Иванушек» и стал звездой НБА: как живет Кириленко
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 февраля
Назван главный недостаток электромобилей
Десять лыжников пропали после схода лавины в Калифорнии
На Олимпиаде определят полуфиналистов мужского хоккейного турнира
Минск вышел из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ
В Швеции задержали россиянина по запросу США
Макрон бросил жену у трапа самолета в Индии
Церковь взорвалась в штате Нью-Йорк
«Энергосберегающие» танцоры, страхи, слова бойцам СВО: как живет Буланова
Раскрыт размер пенсий россиян после январской индексации
Массовая авария стала причиной гибели нескольких человек
Ученые нашли простой способ укрепить сердце без диет
«Загадала желание»: Петросян раскрыла, какие баллы мечтала получить на ОИ
Марочко рассказал, как ВС РФ зашли на позиции ВСУ под Константиновкой
Саратовский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.