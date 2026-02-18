Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:32

Выливаю стакан кефира в фарш и жарю: котлеты получаются как в столовой, но без тонны хлеба

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Выливаю стакан кефира в фарш и жарю — так котлеты получаются как в столовой, но без тонны хлеба. Кефир работает волшебным образом: он мягко расщепляет белки мяса, делая его невероятно мягким, а также удерживает влагу, гарантируя, что котлеты не станут сухими даже после жарки.

Для приготовления понадобится: 500 г смешанного фарша (свинина, говядина), 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 100 мл кефира, 1 яйцо, 3 ст. л. панировочных сухарей (или 1 ломтик размоченного в кефире хлеба), соль, черный перец, специи по вкусу.

Рецепт: лук и чеснок мелко порубите или натрите. В глубокой миске соедините фарш, лук, чеснок, яйцо и специи. Хорошо перемешайте. Влейте кефир и снова тщательно вымесите фарш до однородности и липкости. Добавьте панировочные сухари (или отжатый хлеб) и еще раз перемешайте. Накройте миску пленкой и уберите фарш в холодильник минимум на 1 час. После этого сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях для хрустящей корочки и обжарьте на разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте еще 5–7 минут.

Ранее стало известно, как приготовить шкмерули — курицу по-грузински из обычных продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Луковые котлеты с кукурузой — хит постного стола! Сладковатый лук, хрустящие зерна, чесночный соус. Нежные внутри, с золотистой корочкой
Общество
Луковые котлеты с кукурузой — хит постного стола! Сладковатый лук, хрустящие зерна, чесночный соус. Нежные внутри, с золотистой корочкой
Постные котлеты с грибами и лучком: сытное блюдо, которое уплетают даже мясоеды. Обожаю
Общество
Постные котлеты с грибами и лучком: сытное блюдо, которое уплетают даже мясоеды. Обожаю
С чем подать блины: яблочный рай на сковородке
Семья и жизнь
С чем подать блины: яблочный рай на сковородке
С чем подать блины: грибы с сыром в духовке
Семья и жизнь
С чем подать блины: грибы с сыром в духовке
Вкуснее, чем плов: курицу с рисом кладу в рукав и отправляю в духовку — через час ужин на столе
Общество
Вкуснее, чем плов: курицу с рисом кладу в рукав и отправляю в духовку — через час ужин на столе
котлеты
рецепты
обеды
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.