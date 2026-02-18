Выливаю стакан кефира в фарш и жарю: котлеты получаются как в столовой, но без тонны хлеба

Выливаю стакан кефира в фарш и жарю — так котлеты получаются как в столовой, но без тонны хлеба. Кефир работает волшебным образом: он мягко расщепляет белки мяса, делая его невероятно мягким, а также удерживает влагу, гарантируя, что котлеты не станут сухими даже после жарки.

Для приготовления понадобится: 500 г смешанного фарша (свинина, говядина), 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 100 мл кефира, 1 яйцо, 3 ст. л. панировочных сухарей (или 1 ломтик размоченного в кефире хлеба), соль, черный перец, специи по вкусу.

Рецепт: лук и чеснок мелко порубите или натрите. В глубокой миске соедините фарш, лук, чеснок, яйцо и специи. Хорошо перемешайте. Влейте кефир и снова тщательно вымесите фарш до однородности и липкости. Добавьте панировочные сухари (или отжатый хлеб) и еще раз перемешайте. Накройте миску пленкой и уберите фарш в холодильник минимум на 1 час. После этого сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях для хрустящей корочки и обжарьте на разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте еще 5–7 минут.

