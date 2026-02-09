Если дома есть тыква, надо готовить этот завтрак: с такой вкуснятиной утро будет в радость

Если дома есть тыква, значит, надо готовить этот завтрак — тыквенный блинчик с начинкой! С такой вкуснятиной утро будет в радость.

Для приготовления понадобится: 150 г тыквы, 1 яйцо для теста + 1 яйцо для начинки, 2 ст. л. муки, соль, перец, 50 г сыра, 1–2 ломтика ветчины, 1/2 помидора, 1 ч. ложка уксуса (для яйца пашот), растительное масло.

Тыкву натрите на мелкой терке, слегка отожмите сок. Смешайте с яйцом, мукой, солью и перцем. Тесто будет жидковатым. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте тесто, разровняйте в круглую лепешку. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета, снимите на тарелку. На одну половину лепешки положите нарезанный сыр, ветчину и дольки помидора. Приготовьте яйцо пашот: в кастрюле вскипятите воду, добавьте уксус, создайте воронку ложкой и аккуратно вбейте в центр яйцо. Варите 2–3 минуты, достаньте шумовкой. Готовое яйцо положите сверху на начинку. Сложите свободную половину лепешки пополам, накрывая начинку. Подавайте сразу.

