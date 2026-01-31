Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 07:32

Сырники в виде маффинов: нежнятина, ради которой не нужно стоять у плиты

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Откройте новый способ приготовления сырников: запеченные в виде маффинов. Этот метод избавляет от хлопот с обжаркой и гарантирует равномерную пропеченность без подгорания.

Сырники получаются мягкими, воздушными и пористыми внутри, с легкой золотистой корочкой сверху и по краям. Их текстура напоминает нежнейший творожный пудинг или чизкейк. А главное, ради этой нежнятины не нужно стоять у плиты!

Для приготовления понадобится: 500 г творога, 1 крупное яйцо или 2 небольших, 2–3 ст. л. сметаны, 4 ст. л. муки, 4 ст. л. сахара, щепотка соли, ванильный сахар или корица по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокой миске творог разомните вилкой или пробейте блендером до гладкости. Добавьте яйцо, сметану, сахар, соль и ваниль. Постепенно всыпайте муку, продолжая вымешивать однородное густое тесто, которое будет медленно стекать с ложки. Формочки для маффинов смажьте маслом. Разложите творожное тесто по формочкам, заполняя их примерно на 2/3. Выпекайте в разогретой духовке 20–25 минут. Дайте сырникам немного остыть в формах, после чего их будет легко извлечь.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные драники с корицей.

Проверено редакцией
Читайте также
Голубцы по‑китайски: восточный шарм на вашем столе — просто и сочно!
Общество
Голубцы по‑китайски: восточный шарм на вашем столе — просто и сочно!
Забудьте про комки! Готовлю идеальные тонкие блины. Переворачиваются одним движением. Проверенный рецепт к Масленице
Общество
Забудьте про комки! Готовлю идеальные тонкие блины. Переворачиваются одним движением. Проверенный рецепт к Масленице
Салат «Турбо» с пекинкой готовила не раз: за 10 минут и ничего варить не надо — настоящая палочка-выручалочка
Общество
Салат «Турбо» с пекинкой готовила не раз: за 10 минут и ничего варить не надо — настоящая палочка-выручалочка
Идеальные сырники: пышные и румяные за 20 минут
Семья и жизнь
Идеальные сырники: пышные и румяные за 20 минут
Сырники теперь пеку в духовке и без сахара: вкусно и без лишнего масла — ем на похудении, а нравится всей семье
Общество
Сырники теперь пеку в духовке и без сахара: вкусно и без лишнего масла — ем на похудении, а нравится всей семье
сырники
рецепты
маффины
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госучреждения в Европе подняли по тревоге из-за угроз на украинском языке
Осужденная на 27 лет за убийство Татарского Трепова дала интервью на ТВ
Саудовский принц предрек усиление Ирана, если Трамп не выполнит свои угрозы
Онколог перечислил обследования, которые важно проходить после 40 лет
«Неправильная» печь забрала четыре жизни в российском регионе
Страховщики назвали самую популярную схему мошенничества с каско
«Все за Россию»: бывший солдат ВСУ раскрыл правду о жителях Запорожья
Триумф «Августа», поцелуй Кологривого: как прошла кинопремия «Золотой орел»
На Западе раскрыли, как Россия «поможет» Европе процветать
Раскрыто число украинцев, приехавших в Россию с начала 2025 года
В Госдуме обсуждают новую формулу ипотеки
Синоптик назвал регионы России, в которые скоро придут аномальные морозы
Российский боец выжил при атаке БПЛА благодаря шеврону «Спаси и сохрани»
Обстрел сослуживцев, прорыв важного рубежа: новости СВО к утру 31 января
Назван самый доступный по стоимости витамин в России
Врач озвучил, сколько лет можно жить на Крайнем Севере
«Очередная нечестная попытка»: аналитик уличил США в искажении событий СВО
МВФ дал Украине последний шанс расплатиться с огромными долгами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 января
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.