Сырники в виде маффинов: нежнятина, ради которой не нужно стоять у плиты

Откройте новый способ приготовления сырников: запеченные в виде маффинов. Этот метод избавляет от хлопот с обжаркой и гарантирует равномерную пропеченность без подгорания.

Сырники получаются мягкими, воздушными и пористыми внутри, с легкой золотистой корочкой сверху и по краям. Их текстура напоминает нежнейший творожный пудинг или чизкейк. А главное, ради этой нежнятины не нужно стоять у плиты!

Для приготовления понадобится: 500 г творога, 1 крупное яйцо или 2 небольших, 2–3 ст. л. сметаны, 4 ст. л. муки, 4 ст. л. сахара, щепотка соли, ванильный сахар или корица по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокой миске творог разомните вилкой или пробейте блендером до гладкости. Добавьте яйцо, сметану, сахар, соль и ваниль. Постепенно всыпайте муку, продолжая вымешивать однородное густое тесто, которое будет медленно стекать с ложки. Формочки для маффинов смажьте маслом. Разложите творожное тесто по формочкам, заполняя их примерно на 2/3. Выпекайте в разогретой духовке 20–25 минут. Дайте сырникам немного остыть в формах, после чего их будет легко извлечь.

