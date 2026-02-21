Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 12:34

Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот начал петь патриотические песни

Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии, где поют патриотические песни

Эдуард Шарлот Эдуард Шарлот Фото: Сергей Тарасов/РИА Новости
Певец Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление религиозных чувств, вступил в музыкальный коллектив в колонии, который исполняет патриотические композиции, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Самарской области. В ведомстве отметили, что участие в творческой группе помогает артисту лучше общаться, мотивирует его вести себя законопослушно и способствует успешной социальной адаптации, передает РИА Новости.

Осужденный принимает активное участие в деятельности творческой группы учреждения, взаимодействуя с участниками музыкального коллектива, который исполняет песни патриотической направленности. В рамках данной деятельности проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение. В честь наступающего праздника (23 февраля, День защитника Отечества. — NEWS.ru) был концерт, организованный осужденными для осужденных, — поделился источник.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России оставил в силе приговор, вынесенный Шарлоту. Отец артиста рассказал, что возможность подачи повторной кассационной жалобы пока не решена. Валерий Шарлот отметил, что причины отклонения жалобы пока неизвестны.

