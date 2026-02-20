Зимняя Олимпиада — 2026
Обычные сырники отдыхают! Теперь фаворит — сербские с брынзой и зеленью. Получаются нежнее и вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
Обычные сырники отдыхают! Теперь мой фаворит — сербские с брынзой и зеленью. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или легкого ужина. Их необычность в том, что нежный творог в сочетании с пикантной брынзой и свежей зеленью создает неповторимый вкус, а сырники получаются нежнее и сочнее обычных. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые снаружи, с аппетитной хрустящей корочкой, а внутри — мягкие, тающие во рту, с пикантной солоноватой ноткой и ароматом укропа. Они исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете заварить чай, и даже те, кто равнодушен к творогу, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г брынзы, яйцо, 2 ст. л. муки (или манки), пучок укропа, черный перец и растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, брынзу раскрошите или натрите на мелкой терке. Смешайте творог с брынзой, добавьте яйцо, мелко рубленный укроп, перец и муку. Тщательно перемешайте до однородной массы. Сформируйте небольшие сырники, обваляйте в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

