18 марта 2026 в 10:30

Манник с лимонным джемом и орехами — нежнее облака и кисло-сладкий, как лето: готовится быстрее, чем съедается

Беру манку, кефир и лимонный джем — и готовлю нежный, ароматный пирог прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или воскресного завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: румяный, золотистый пирог с хрустящей корочкой и нежной, чуть влажной серединкой, в которой чувствуются сочные вкрапления джема и хрустящие кусочки орехов. Аромат лимона и ванили разносится по всему дому, собирая всех за столом еще до того, как пирог успевает остыть.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира, 2 яйца, 100 г сахара, 50 г сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, 100 г лимонного джема, 50 г грецких орехов, щепотка соли.

Манку залейте кефиром и оставьте на 30 минут для набухания. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышности. Растопите масло и добавьте в яичную смесь. Соедините с набухшей манкой, добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте. В форму, смазанную маслом, вылейте половину теста, затем выложите слой джема и посыпьте орехами. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Манник на кефире, который тает во рту: попробуйте!
Семья и жизнь
Манник на кефире, который тает во рту: попробуйте!
Апельсиновый манник «4 стакана»: нежнее облака и ароматнее любого пирога. Самая любимая выпечка в пост
Общество
Апельсиновый манник «4 стакана»: нежнее облака и ароматнее любого пирога. Самая любимая выпечка в пост
Заполняю тесто начинкой — и в духовку. Хрустящие слойки с сыром и грибами на завтрак за 20 минут
Общество
Заполняю тесто начинкой — и в духовку. Хрустящие слойки с сыром и грибами на завтрак за 20 минут
Яблочные оладьи в новой интерпретации: макаю дольки в тесто и сразу на сковороду — пышные колечки
Общество
Яблочные оладьи в новой интерпретации: макаю дольки в тесто и сразу на сковороду — пышные колечки
Никаких больше пирожков. Семья требует весенние лепешки — нежные слоистые улитки за 20 минут
Общество
Никаких больше пирожков. Семья требует весенние лепешки — нежные слоистые улитки за 20 минут
манник
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
