Те самые сайки с изюмом из детства: мягкие, слоистые, с янтарными изюминками внутри — идеальная выпечка к чаю

Эти сайки с изюмом по ГОСТу — гениально простое и невероятно вкусное возвращение в детство, когда сдобные булочки с изюмом были настоящим праздником. Их необычность в точном соблюдении классической технологии: нежнейшее дрожжевое тесто, приготовленное на опаре, получается воздушным и пористым, а изюм добавляет приятную сладость и сочность. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые сайки с тонкой хрустящей корочкой и мягким, чуть слоистым мякишем, в котором равномерно распределены ароматные изюминки. Они тают во рту и напоминают ту самую выпечку из советских булочных, которую так хочется повторить дома.

Для приготовления вам понадобится: для опары — 300 г муки, 200 г воды, 6 г свежих дрожжей (или 2–3 г сухих). Для теста — 200 г муки, 80 г воды, 6 г соли, 35 г сахара, 20 г сливочного масла, 1 ч. ложка растительного масла, 1 яйцо (половину столовой ложки взбитого яйца в тесто, остальное для смазки), 50 г изюма. Сначала замесите опару из муки, воды и дрожжей, оставьте в тепле на 3–4 часа. Затем добавьте все остальные ингредиенты, тщательно вымесите тесто и оставьте на 2 часа для подъема. Разделите на 4 части, сформируйте сайки, уложите в форму 20х26 см, дайте расстояться 40 минут. Смажьте яйцом и выпекайте при 220°С 10 минут с паром, затем при 200°С 20–25 минут без пара.

