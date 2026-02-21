Ушла из жизни участница «Бурановских бабушек»

Скончалась участница музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Зоя Дородова, рассказал глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев в соцсети «ВКонтакте». Он выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки.

Ушла из жизни Зоя Сергеевна Дородова — участница коллектива «Бабушки из Бураново». Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Скорбим вместе с вами, — говорится в публикации.

Коллектив «Бурановские бабушки» выступил от России на «Евровидении-2012» с композицией «Party for everybody» и занял второе место. В состав группы входили народные артистки Удмуртской Республики: Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева, Екатерина Шкляева, скончавшаяся в 2024 году в возрасте 86 лет, и Зоя Дородова.

