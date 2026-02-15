Зимняя Олимпиада — 2026
Едим пирожки и худеем: в этих булочках с ветчиной и сыром много белка без лишних калорий

Фото: D-NEWS.ru
В этих булочках с ветчиной и сыром много белка без лишних калорий. Творожное тесто, приготовленное с минимальным количеством муки, получается нежным, воздушным и не таким калорийным, как дрожжевое или песочное. Едим пирожки и худеем!

Для теста понадобится: 250 г нежирного творога (0–5%), 1 яйцо, 80–100 г цельнозерновой или овсяной муки, 1/2 ч. л. соды, гашенной уксусом, щепотка соли. Для начинки: 150 г нежирной ветчины, 100 г нежирного твердого сыра.

Рецепт: творог разомните вилкой, смешайте с яйцом и солью. Добавьте муку и гашеную соду, замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 15 минут. Ветчину и сыр нарежьте мелкими кубиками. Духовку разогрейте до 180 °C. Тесто разделите на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в лепешку, в центр положите начинку, защипните края, формируя пирожок. Выложите пирожки на противень швом вниз. Смажьте сверху взбитым желтком или молоком для румяной корочки. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить дрожжевые оладьи — высоко поднимаются при жарке и не опадают при остывании.

Проверено редакцией
