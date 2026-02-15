Едим пирожки и худеем: в этих булочках с ветчиной и сыром много белка без лишних калорий

В этих булочках с ветчиной и сыром много белка без лишних калорий. Творожное тесто, приготовленное с минимальным количеством муки, получается нежным, воздушным и не таким калорийным, как дрожжевое или песочное. Едим пирожки и худеем!

Для теста понадобится: 250 г нежирного творога (0–5%), 1 яйцо, 80–100 г цельнозерновой или овсяной муки, 1/2 ч. л. соды, гашенной уксусом, щепотка соли. Для начинки: 150 г нежирной ветчины, 100 г нежирного твердого сыра.

Рецепт: творог разомните вилкой, смешайте с яйцом и солью. Добавьте муку и гашеную соду, замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 15 минут. Ветчину и сыр нарежьте мелкими кубиками. Духовку разогрейте до 180 °C. Тесто разделите на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в лепешку, в центр положите начинку, защипните края, формируя пирожок. Выложите пирожки на противень швом вниз. Смажьте сверху взбитым желтком или молоком для румяной корочки. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета.

