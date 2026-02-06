Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 07:32

Дрожжевые оладьи — высоко поднимаются при жарке и не опадают при остывании: подробный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дрожжевые оладьи — их ключевое отличие от классических в том, что они высоко поднимаются при жарке и не опадают при остывании. Рассказываем подробный рецепт.

Он требует чуть больше времени на подъем теста, но результат того стоит: оладьи получаются невероятно воздушными, с пористой структурой внутри и золотистой корочкой снаружи.

Для приготовления понадобится: 500 мл теплого молока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 10-11 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 500 г муки, 2-3 ст. л. растительного масла. В глубокой миске смешайте теплое молоко, сахар, соль и дрожжи. Дайте постоять 10-15 минут, чтобы появилась пенная «шапочка». Добавьте яйцо и половину муки. Взбейте венчиком до гладкости. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут, пока опара не увеличится вдвое. Затем добавьте растительное масло и оставшуюся муку. Замесите мягкое, слегка липкое тесто. Оно должно отставать от рук, но не быть крутым. Снова накройте и поставьте в тепло на 1 час, пока оно не увеличится в 2 раза. Тесто хорошо обомните, чтобы вышел воздух. Теперь можно жарить. Зачерпывайте тесто ложкой, смоченной в воде, и аккуратно опускайте в масло. Жарьте под крышкой 2-3 минуты с каждой стороны.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с сахарной корочкой и грушами.

Проверено редакцией
Читайте также
Оладьи «как пицца»: любимый рецепт, когда хочется чего-то вкусненького
Общество
Оладьи «как пицца»: любимый рецепт, когда хочется чего-то вкусненького
Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество
Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Общество
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Общество
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Больше не нужно вымешивать или покупать тесто — готовлю пирожки из хлеба: не рецепт, а находка
Общество
Больше не нужно вымешивать или покупать тесто — готовлю пирожки из хлеба: не рецепт, а находка
оладьи
рецепты
завтраки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ разместили максимальное количество расчетов БПЛА в Сумской области
Назван напиток, способный неизбежно превратить мужчину в импотента
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в России
Названы девять машин, которые покинут автомобильный рынок в 2026 году
Разгром «Азова», снежная «диета» в рядах ВСУ: новости СВО на утро 6 февраля
Светская львица, поставлявшая жертв Эпштейну: чем известна Гислейн Максвелл
«Самый интересный вопрос»: в США описали судьбу Одессы после переговоров
Стало известно, с кем осталась тяжелобольная дочь Баталова
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 февраля: инфографика
В небе над Россией сбили почти 40 украинских БПЛА за ночь
Синоптик перечислила регионы России, в которых наступит ранняя весна
США призвали американцев срочно бежать из Ирана
Названа самая доступная по цене рыба в России
В ГД озвучили, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
Экс-премьера Норвегии заподозрили в коррупции на фоне дела Эпштейна
Адвокат ответила, можно ли отсудить у экс-супруга купленное до брака жилье
«Выглядел отвратительно»: на Западе ужаснулись внешности Зеленского
В день смерти Эпштейна у его камеры заметили «оранжевое пятно»
40 за доллар — миф или реальность: может ли рубль укрепиться так сильно
Россиянам рассказали, безопасны ли трудовые мигранты из Афганистана
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.