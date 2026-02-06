Дрожжевые оладьи — высоко поднимаются при жарке и не опадают при остывании: подробный рецепт

Дрожжевые оладьи — их ключевое отличие от классических в том, что они высоко поднимаются при жарке и не опадают при остывании. Рассказываем подробный рецепт.

Он требует чуть больше времени на подъем теста, но результат того стоит: оладьи получаются невероятно воздушными, с пористой структурой внутри и золотистой корочкой снаружи.

Для приготовления понадобится: 500 мл теплого молока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 10-11 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 500 г муки, 2-3 ст. л. растительного масла. В глубокой миске смешайте теплое молоко, сахар, соль и дрожжи. Дайте постоять 10-15 минут, чтобы появилась пенная «шапочка». Добавьте яйцо и половину муки. Взбейте венчиком до гладкости. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут, пока опара не увеличится вдвое. Затем добавьте растительное масло и оставшуюся муку. Замесите мягкое, слегка липкое тесто. Оно должно отставать от рук, но не быть крутым. Снова накройте и поставьте в тепло на 1 час, пока оно не увеличится в 2 раза. Тесто хорошо обомните, чтобы вышел воздух. Теперь можно жарить. Зачерпывайте тесто ложкой, смоченной в воде, и аккуратно опускайте в масло. Жарьте под крышкой 2-3 минуты с каждой стороны.

