Блины без яиц «4 стакана»: так просто, что можно печь не только на Масленицу, а каждый день

Блины без яиц «4 стакана» — они тонкие, эластичные и совершенно не уступают по вкусу классическим. Готовятся так просто, что можно печь не только на Масленицу, а каждый день.

Блины получаются настолько прочными, что не рвутся при переворачивании, и при этом остаются мягкими.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан холодной воды, 1 стакан молока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. соды, 3 ст. л. растительного масла.

Рецепт: в миске смешайте муку, соль, сахар и соду. Тонкой струйкой влейте воду, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Добавьте молоко и растительное масло, перемешайте до однородного жидкого теста. Дайте ему постоять 15–20 минут, чтобы клейковина набухла. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом (только для первого блина). Жарьте блины на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пятнышек.

