Спасение хозяйки: готовим пирог-улитку из готового теста — хит за 15 минут

Когда гости уже на пороге или просто хочется чего-то домашнего без долгой возни с мукой, этот рецепт становится настоящим спасением. Выглядит такая выпечка очень эффектно, а на подготовку у вас уйдет буквально несколько минут активного времени.

Возьмите 500 г готового бездрожжевого слоеного теста и дайте ему слегка оттаять при комнатной температуре. Раскатайте пласт в тонкий прямоугольник и разрежьте его на длинные полоски шириной около 10 см. Для начинки подготовьте 300 г любого сыра, например, сулугуни или моцареллы, и натрите его на крупной терке. Смешайте сыр с пучком мелко нарезанной кинзы или укропа, добавьте 1 щепотку соли и 0,5 ч. л. паприки. Выложите сырную массу ровной дорожкой по центру каждой полоски теста.

Плотно защипните края полосок, чтобы у вас получились длинные мясные или сырные трубочки. Смажьте круглую форму для запекания 1 ч. л. растительного масла. Начните выкладывать заготовки в форму по спирали, начиная от центра, чтобы пирог стал похож на раковину улитки. Смажьте поверхность 1 взбитым куриным яйцом и щедро посыпьте 1 ч. л. кунжута для аппетитного хруста. Отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут, пока тесто не станет золотистым и пышным. Подавайте пирог горячим, когда сыр внутри еще тянется.

Совет: если хотите сделать пирог более сытным, добавьте к сыру 200 г мелко нарезанной ветчины или обжаренного куриного фарша.

