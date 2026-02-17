Забыли про сырники, готовим простые творожные бабки: нежные и быстрые

На Масленицу принято печь блины, но в нашей кухне есть еще одно традиционное блюдо, которое идеально вписывается в праздничное меню — творожные бабки. Это нежные творожные шарики, которые сначала варят, а потом запекают. В отличие от сырников, их не нужно жарить в масле, поэтому они получаются более диетическими и подходят даже для детского стола.

Возьмите 400 г жирного творога (не сухого!), разомните его вилкой или пробейте блендером с одним яйцом, 2 ст. л. сахарного песка и щепоткой соли. Добавьте 4 ст. л. муки и замесите тесто, которое будет чуть-чуть липнуть к рукам. Слепите из него крупные шарики приблизительно одинакового размера.

В кастрюле вскипятите воду, аккуратно опустите туда творожные заготовки по очереди. Когда они всплывут, варите всего одну минуту — дольше не нужно, иначе разварятся. Готовые шарики переложите в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.

Для соуса смешайте 300 г сметаны, 3 ст. л. сахара и 2 ст. л. мака. Дайте постоять 10 минут, чтобы мак набух, а сахар растворился. Залейте соусом творожные бабки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут до появления румяной корочки .

Совет: чтобы шарики получились особенно нежными, творог лучше протереть через сито, а перед варкой обвалять их в муке — тогда они точно не разварятся.

С чем и как правильно сочетать блины для гурманов? Читайте в нашей статье.