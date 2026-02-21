Зимняя Олимпиада — 2026
Блины на завтрак, но необычные: немецкий панкейк в духовке за 20 минут

Немецкие блины на завтрак Немецкие блины на завтрак Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Представьте: вы достаете из духовки огромный пышный блин с золотистыми краями, который за время выпекания вырос в несколько раз, а в центре остается нежным и слегка кремовым. Это не магия, а немецкий панкейк, который еще называют Dutch Baby. Он похож на гибрид омлета, блина и суфле.

Включите духовку разогреваться до 220 градусов вместе с чугунной сковородой или жаропрочной формой диаметром 22–24 см — она должна быть очень горячей. В миске взбейте 3 крупных яйца с 50 г сахара и щепоткой соли до легкой пены. Влейте 150 мл теплого молока, добавьте 1 ч. л. ванильного экстракта или щепотку ванилина. Постепенно всыпьте 70 г просеянной муки, взбивая венчиком до полного исчезновения комочков. Тесто получится жидким, как на блины.

Осторожно достаньте раскаленную сковороду из духовки, положите в нее 30 г сливочного масла и дайте ему растаять, вращая сковороду, чтобы масло покрыло дно и стенки. Быстро влейте тесто и сразу верните сковороду в духовку.

Выпекайте 15–18 минут, ни в коем случае не открывая дверцу! Панкейк начнет пузыриться и расти прямо на глазах, формируя высокие волнистые бортики. Готовый Dutch Baby сразу выньте из духовки — он слегка осядет, но края останутся пышными.

Подавайте немедленно, посыпав сахарной пудрой, полив сиропом или медом, с ягодами и дольками лимона. Внутрь можно положить свежие фрукты.

  • Совет: для несладкой версии уберите сахар и ваниль, добавьте в тесто соль, перец и щепотку мускатного ореха. Подавайте с жареным беконом, сыром или зеленью — получится сытный завтрак.

Творожные бабки: нежные и быстрые — когда надоели блины.

Анастасия Фомина
А. Фомина
