Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 06:06

Перечисленные самые популярные схемы обмана россиян к 23 февраля

Мошенники перед 23 февраля могут отправлять фейковые сертификаты для обмана

Подписывайтесь на нас в MAX

В преддверии Дня защитника Отечества активизируются мошенники, стремящиеся нажиться на россиянах в период пикового спроса на подарки. Специалисты платформы «Мошеловка» Народного фронта в беседе с РИА Новости предупредили о наиболее распространенных способах обмана, включая фальшивые подарочные сертификаты и поддельные интернет-магазины.

Злоумышленники рассылают в мессенджерах и по электронной почте сообщения о «подарочных сертификатах на 5000 рублей» от имени известных торговых сетей. Жертву просят перейти по ссылке.

При переходе по ссылке для «активации» пользователя просят ввести данные карты «для верификации» или установить приложение, которое оказывается вредоносным, — рассказали в «Мошеловке».

Другая популярная схема — однодневные сайты-лендинги, предлагающие «тематические мужские наборы» с инструментами, гаджетами или алкоголем по привлекательным ценам. После внесения предоплаты ресурс исчезает, оставляя покупателя без товара и денег.

Эксперты напоминают: желание сэкономить и порадовать близких часто заставляет людей игнорировать признаки обмана. Специалисты советуют проверять реквизиты магазинов, историю домена и отзывы, а подарочные сертификаты приобретать исключительно на официальных сайтах.

мошенники
обманы
подарки
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил о серии взрывов в пригороде Краснодара
Перечисленные самые популярные схемы обмана россиян к 23 февраля
Биография, слова об СВО, Бейонсе: как сейчас живет Николай Расторгуев
Аэропорт Волгограда ввел экстренные ограничения
«Порядочность»: Степашин назвал главное качество Путина
Камчатский военнослужащий стал Героем России в 19 лет
Стало известно, кто в России получает пенсию свыше 1 млн рублей
«Вина вдолгую»: россиянам ответили, что подарить мужчине на 23 Февраля
В Приамурье нашли место падения вертолета Robinson
США рассматривают устранение важного ближневосточного политика
Новые правила обучения на водительские права вступят в силу в России
«Приближается»: дипломат заявил о возможном завершении конфликта на Украине
Установлены личности восьми погибших на Байкале
Россиянам перечислили условия досрочного выхода на пенсию
Собственный бренд, измены Агутина, слова об СВО: как живет Анжелика Варум
Трамп подписал указ о введении новых пошлин для всех стран мира
Степашин раскрыл условие проведения выборов на Украине
Срыв концерта, злость на Долину, личная жизнь: где сейчас певица Слава
В ГД напомнили, что принесет россиянам праздничный конец февраля
Британка лишилась рук и ног из-за своей собаки
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.