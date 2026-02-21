Перечисленные самые популярные схемы обмана россиян к 23 февраля Мошенники перед 23 февраля могут отправлять фейковые сертификаты для обмана

В преддверии Дня защитника Отечества активизируются мошенники, стремящиеся нажиться на россиянах в период пикового спроса на подарки. Специалисты платформы «Мошеловка» Народного фронта в беседе с РИА Новости предупредили о наиболее распространенных способах обмана, включая фальшивые подарочные сертификаты и поддельные интернет-магазины.

Злоумышленники рассылают в мессенджерах и по электронной почте сообщения о «подарочных сертификатах на 5000 рублей» от имени известных торговых сетей. Жертву просят перейти по ссылке.

При переходе по ссылке для «активации» пользователя просят ввести данные карты «для верификации» или установить приложение, которое оказывается вредоносным, — рассказали в «Мошеловке».

Другая популярная схема — однодневные сайты-лендинги, предлагающие «тематические мужские наборы» с инструментами, гаджетами или алкоголем по привлекательным ценам. После внесения предоплаты ресурс исчезает, оставляя покупателя без товара и денег.

Эксперты напоминают: желание сэкономить и порадовать близких часто заставляет людей игнорировать признаки обмана. Специалисты советуют проверять реквизиты магазинов, историю домена и отзывы, а подарочные сертификаты приобретать исключительно на официальных сайтах.