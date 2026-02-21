Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 05:30

«Вина вдолгую»: россиянам ответили, что подарить мужчине на 23 Февраля

Винный эксперт Латышева посоветовала дарить напитки с историей на 23 Февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Крепленые вина с историей и длительным сроком выдержки являются лучшим подарком для мужчин на 23 Февраля, заявила NEWS.ru руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева. По ее словам, такие напитки хороши и для долгого хранения, и для торжественного момента.

Для ценителя традиций на 23 Февраля лучше дарить крепленые вина с историей. Если мужчина консервативен, ценит статусные вещи и не гонится за сиюминутной модой, обратите внимание на портвейны, мадеру, херес. Это вина вдолгую: их можно поставить в коллекцию и открыть спустя годы, когда появится подходящий повод. Они подойдут отцу, тестю, руководителю, мужчине, у которого все есть. Поэтому ищите вина с выдержкой, — пояснила Латышева.

Она добавила, что особую ценность подарку придаст год урожая, совпадающий с датой рождения мужчины. По ее словам, в коллекциях старейших виноделен Крыма можно найти красные ликерные напитки из автохтонных сортов с «мужскими» названиями вроде «Черный полковник».

Особую ценность винному подарку мужчине на 23 Февраля придаст год урожая, совпадающий с его датой рождения. Такие экземпляры есть в коллекциях старейших виноделен Крыма. Обратите внимание на красные ликерные вина из автохтонных сортов. Их названия «Черный полковник», «Черный доктор» уже звучат по-мужски и добавляют подарку солидности. Для охотника за редкостями также подойдут нишевые вина. А для любителей экспериментов лучший подарок — это петнаты, так называемая хулиганская категория игристых вин, — резюмировала Латышева.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что выбирать подарки партнерам на 23 Февраля и 8 Марта стоит из их интересов. Она подчеркнула, что необходимо обратить внимание на теорию о пяти языках любви — кому-то важнее получить что-то материальное, а для кого-то отдельной ценностью становятся забота и проведенное вместе время.

подарки
мужчины
советы
праздники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил о серии взрывов в пригороде Краснодара
Перечисленные самые популярные схемы обмана россиян к 23 февраля
Биография, слова об СВО, Бейонсе: как сейчас живет Николай Расторгуев
Аэропорт Волгограда ввел экстренные ограничения
«Порядочность»: Степашин назвал главное качество Путина
Камчатский военнослужащий стал Героем России в 19 лет
Стало известно, кто в России получает пенсию свыше 1 млн рублей
«Вина вдолгую»: россиянам ответили, что подарить мужчине на 23 Февраля
В Приамурье нашли место падения вертолета Robinson
США рассматривают устранение важного ближневосточного политика
Новые правила обучения на водительские права вступят в силу в России
«Приближается»: дипломат заявил о возможном завершении конфликта на Украине
Установлены личности восьми погибших на Байкале
Россиянам перечислили условия досрочного выхода на пенсию
Собственный бренд, измены Агутина, слова об СВО: как живет Анжелика Варум
Трамп подписал указ о введении новых пошлин для всех стран мира
Степашин раскрыл условие проведения выборов на Украине
Срыв концерта, злость на Долину, личная жизнь: где сейчас певица Слава
В ГД напомнили, что принесет россиянам праздничный конец февраля
Британка лишилась рук и ног из-за своей собаки
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.