«Вина вдолгую»: россиянам ответили, что подарить мужчине на 23 Февраля

Крепленые вина с историей и длительным сроком выдержки являются лучшим подарком для мужчин на 23 Февраля, заявила NEWS.ru руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева. По ее словам, такие напитки хороши и для долгого хранения, и для торжественного момента.

Для ценителя традиций на 23 Февраля лучше дарить крепленые вина с историей. Если мужчина консервативен, ценит статусные вещи и не гонится за сиюминутной модой, обратите внимание на портвейны, мадеру, херес. Это вина вдолгую: их можно поставить в коллекцию и открыть спустя годы, когда появится подходящий повод. Они подойдут отцу, тестю, руководителю, мужчине, у которого все есть. Поэтому ищите вина с выдержкой, — пояснила Латышева.

Она добавила, что особую ценность подарку придаст год урожая, совпадающий с датой рождения мужчины. По ее словам, в коллекциях старейших виноделен Крыма можно найти красные ликерные напитки из автохтонных сортов с «мужскими» названиями вроде «Черный полковник».

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что выбирать подарки партнерам на 23 Февраля и 8 Марта стоит из их интересов. Она подчеркнула, что необходимо обратить внимание на теорию о пяти языках любви — кому-то важнее получить что-то материальное, а для кого-то отдельной ценностью становятся забота и проведенное вместе время.