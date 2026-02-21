Зимняя Олимпиада — 2026
Камчатский военнослужащий стал Героем России в 19 лет

Солодов: военнослужащий с Камчатки Крашенинников удостоен звания Героя России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации военнослужащему с Камчатки Сергею Крашенинникову. Боец 40-й бригады морской пехоты с позывным Крош удостоен высшей государственной награды за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным Крош, по указу президента РФ удостоен звания Героя России, — уточнил глава региона.

Он лично встречался с военнослужащим и назвал его подвиг невероятным. Однако подробности действий бойца пока не раскрываются.

Крашенинников всего 19 лет. Он служит в батальоне «Арктический». О нем говорят, как об отважном и решительном воине, который пользуется уважением сослуживцев.

Ранее Путин, выступая на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия» в ходе марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание», заявил, что бойцы разных народов на СВО называют друг друга братьями. По его словам, этническое происхождение и религии не имеют значения, когда бойцы стоят плечом к плечу против общего врага.

