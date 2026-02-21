Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 05:04

В Приамурье нашли место падения вертолета Robinson

На месте падения вертолета Robinson в Приамурье нашли тела трех погибших

Robinson R66 Robinson R66 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Поисково-спасательная операция в Ромненском округе Амурской области завершена, сообщила пресс-служба правительства региона. Обнаружены обломки частного вертолета Robinson и тела трех погибших. В настоящее время официальные ведомства приступили к процедуре опознания тел погибших.

В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших <...>. Обстоятельства происшествия выясняются, — говорится в публикации.

Ранее пресс-служба СК России сообщила, что техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются в качестве причин авиапроисшествия в Амурской области. Речь идет о пропаже частного вертолета Robinson в 130 км от села Амаранка.

В поисках воздушного судна использовались беспилотник, а также аэромобильная группировка ГУ МЧС в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе три снегохода. По факту пропажи вертолета в Амурской области следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Амурская область
вертолеты
крушения
погибшие
