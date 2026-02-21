«Порядочность»: Степашин назвал главное качество Путина

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал ТАСС, что президент РФ Владимир Путин в конце 90-х годов даже после назначения на высокую должность в Москве находил способ ухаживать за тяжелобольным отцом в Санкт-Петербурге. Политик назвал порядочность одним из главных качеств действующего российского лидера.

Степашин, который в то время тесно общался с Путиным, рассказал о малоизвестном эпизоде. Когда в 1998 году его назначили директором Федеральной службы безопасности, его первой и единственной просьбой к президенту Борису Ельцину стало разрешение на регулярные отлучки из столицы. Путин просил позволить ему каждые выходные уезжать в родной город.

Ельцина заинтересовала причина столь частых поездок. Будущий президент РФ объяснил, что его отец был тяжело болен, и он считал своим долгом лично заботиться о нем.

У него отец болел тяжело, и он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек, — заключил Степашин.

Ранее стало известно, что в конце января Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и традиционно возложил цветы к могиле, где похоронен его брат Виктор, погибший двухлетним ребенком во время блокады Ленинграда в 1942 году. Затем глава государства почтил память погибших и возложил венок к монументу «Мать-Родина», а также склонил голову в минуте молчания, сообщает Кремль.