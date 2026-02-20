Блины в горошек для детей: веселый завтрак на Масленицу за считаные минуты

Обычные блины дети могут оставить на тарелке, но от блинов в веселый горошек не откажется ни один ребенок. Этот рецепт превращает завтрак в игру: на золотистом блинчике появляются разноцветные точки, которые можно считать, называть цвета или просто рассматривать. Готовить их проще простого — нужен лишь кондитерский мешок или обычный пакет с отрезанным уголком и немного фантазии. А еще это отличный способ незаметно добавить в рацион полезные овощи, сделав цветные точки из свекольного или шпинатного теста.

Для начала приготовьте основное блинное тесто: взбейте 2 яйца с 2 ст. л. сахара и щепоткой соли, влейте 300 мл молока, добавьте 200 г муки и 2 ст. л. растительного масла. Тщательно перемешайте до однородности. Теперь разделите небольшое количество теста (примерно 3–4 ст. л.) на две части и сделайте из них цветные краски: в одну добавьте 1 ч. л. свекольного сока для розового цвета, в другую — 1 ч. л. сока шпината или куркумы для зеленого или желтого оттенка.

Перелейте цветное тесто в кондитерские мешки или в плотные пакеты с отрезанным крошечным уголком. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Сначала нанесите на сковороду точки из цветного теста — в случайном порядке или выкладывая фигурки. Дайте им схватиться буквально 10–15 секунд, затем сверху налейте обычное тесто, как на обычный блин. Жарьте с одной стороны, переверните и подрумяньте с другой.

Готовые блины складывайте стопкой — горошек останется на поверхности и будет радовать глаз. Подавайте со сметаной, медом или ягодами, можно свернуть трубочкой или конвертиком.

Совет: для шоколадного горошка добавьте в часть теста 1 ч. л. какао — получится контрастное сочетание, которое тоже очень нравится детям.

