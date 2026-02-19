Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 08:30

Фигурные блинчики для детей — готовим за 20 минут: красота на тарелке!

Фигурные блинчики для детей Фигурные блинчики для детей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Обычные блины дети могут оставить на тарелке, но от блинчиков в виде мишек, зайчиков или сердечек не откажется ни один ребенок. Превратить завтрак в игру проще, чем кажется: достаточно добавить немного фантазии и пару кухонных хитростей. Такие блины можно делать цветными, с глазками из ягод и улыбками из банана — каждый раз получается новое съедобное приключение.

Самый простой способ — испечь обычные тонкие блины по любимому рецепту, а потом вырезать из них фигурки формочками для печенья. Но есть и более интересный вариант: рисовать прямо на сковороде. Перелейте готовое блинное тесто в пластиковую бутылку с тонким носиком или в кондитерский мешок. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и рисуйте контуры зверюшек — сначала мордочку, ушки, лапки, дайте схватиться, затем залейте серединку обычным тестом.

Для цветных блинчиков разделите тесто на несколько частей и добавьте натуральные красители: куркуму (желтый), свекольный сок (розовый), шпинат (зеленый), какао (коричневый). Из таких разноцветных блинчиков потом можно собирать веселые рожицы, используя изюм для глаз, кусочки фруктов для носиков и йогурт для рисования улыбок.

  • Совет: чтобы фигурки получились ровными, используйте бутылочку с тонким носиком и не делайте линии слишком толстыми — тесто растечется.

Еще один рецепт блинов для детей: готовим очень нежное лакомство.

