16 февраля 2026 в 18:25

Мамины помощники: нежные блины для детей — без лишнего жира и масла

Нежные блины для детей: рецепт Нежные блины для детей: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда дело касается детского меню, важно соблюсти баланс между вкусом и пользой. Эти блинчики получаются мягкими, не перегружают пищеварение и готовятся практически без использования жира, что делает их идеальными для нежного желудка.

Возьмите 2 небольших куриных яйца и взбейте их с 1 ст. л. тростникового сахара или натурального сиропа топинамбура. Добавьте 1 щепотку соли и 400 мл нежирного молока или детского кефира жирностью 1%. Постепенно всыпайте 180 г просеянной муки высшего сорта, тщательно перемешивая массу венчиком. Добавьте в тесто 100 г мягкого детского творожка из баночки. Влейте всего 1 ст. л. подсолнечного масла прямо в миску и дайте тесту отдохнуть 10 минут.

Хорошо разогрейте антипригарную сковороду и жарьте блины на среднем огне. Благодаря маслу в составе теста, дополнительно смазывать поверхность сковороды не нужно, что избавит блюдо от лишнего жира. Наливайте тесто небольшими порциями, чтобы блинчики было удобно переворачивать и есть маленькими руками. Готовьте по 1 минуте с каждой стороны. Подавайте с натуральным йогуртом или пюре из свежего яблока.

  • Совет: если ребенок любит яркие блюда, добавьте в тесто 2 ст. л. морковного или тыквенного сока — это окрасит блины в приятный оранжевый цвет и добавит витаминов.

Готовим диетическое мясо кролика: смотрите подборку лучших рецептов.

блины
Масленица
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
дети
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
