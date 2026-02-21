Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 08:50

Вагон пригородного поезда сошел с рельсов в Подмосковье

Вагон электропоезда сошел с рельсов на перегоне Люберцы-1 — Быково

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вагон электропоезда сошел с рельсов на перегоне Люберцы-1 — Быково Казанского направления МЖД, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Инцидент случился рано утром с составом без пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал.

На место прибыл восстановительный поезд, — информировали в ведомстве.

На время устранения последствий движение в сторону области организовано по соседним путям с дополнительными остановками на станциях Отдых и Фабричная. В настоящее время поезда МЦД-3 следуют с опозданием до 10 минут, причины технического сбоя устанавливаются специалистами.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае 16-летнего подростка высадили из поезда в 40-градусный мороз по пути в колледж. Юноша ехал на учебу со станции Могоча до станции Шилка, но уснул и проехал свою остановку. Проводник не разбудил подростка и высадил его на следующей станции. Следственные органы возбудили уголовное дело.

