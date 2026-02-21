Вагон пригородного поезда сошел с рельсов в Подмосковье Вагон электропоезда сошел с рельсов на перегоне Люберцы-1 — Быково

Вагон электропоезда сошел с рельсов на перегоне Люберцы-1 — Быково Казанского направления МЖД, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Инцидент случился рано утром с составом без пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал.

На место прибыл восстановительный поезд, — информировали в ведомстве.

На время устранения последствий движение в сторону области организовано по соседним путям с дополнительными остановками на станциях Отдых и Фабричная. В настоящее время поезда МЦД-3 следуют с опозданием до 10 минут, причины технического сбоя устанавливаются специалистами.

