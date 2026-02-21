Названы две возможные причины жесткой посадки Ми-8 на Ямале

Названы две возможные причины жесткой посадки Ми-8 на Ямале СК: причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале могла стать ошибка пилота

Причинами жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе могли стать ошибка пилота или неисправность воздушного судна, передает пресс-служба центрального МСУТ СК России. По данным ведомства, проверка еще не завершена.

Следствием рассматриваются несколько версий жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна, — сказано в сообщении.

В Сети появились кадры жесткой посадки Ми-8 авиакомпании «Ямал». На опубликованной фотографии можно увидеть, что хвостовая часть судна сильно повреждена. Позже появилась информация, что командир Ми-8 получил травму головы, бортмеханик — травму руки, жертв удалось избежать.

Ранее в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области пропал вертолет Robinson. На борту находились двое пассажиров и пилот. Пресс-служба СК РФ сообщила, что в качестве основных причин происшествия рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.