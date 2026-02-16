Сырные булочки к супу, для гамбургера и просто с кофе на перекус: простой рецепт на дрожжах

Ароматные, мягкие и с тянущимся сыром — эти булочки покоряют с первого укуса. Они идеально подходят к тарелке горячего супа, для домашних бургеров или просто к чашке кофе на перекус. Готовятся просто, из доступных продуктов, а результат всегда радует: румяная корочка, нежный мякиш и насыщенный сырный вкус.

Ингредиенты: сыр гауда — 150 г в тесто + 100 г для посыпки, сухие дрожжи — 1 ч. л. с небольшой горкой, соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л., тёплая вода — 250 мл, растительное масло — 2 ст. л., пшеничная мука — 3–3,5 стакана, яйцо — 1 шт. (для смазывания).

В тёплой воде растворяют сахар и дрожжи, добавляют соль и половину просеянной муки, перемешивают, вливают масло и всыпают тёртый сыр. Постепенно подсыпая оставшуюся муку, замешивают мягкое гладкое тесто. Перекладывают его в смазанную миску, накрывают и оставляют в тёплом месте на 1,5 часа до увеличения в объёме. Подошедшее тесто обминают, противень застилают пергаментом, смазанными маслом руками формируют около 12 шариков и выкладывают на расстоянии друг от друга. Булочкам дают подойти 15–20 минут, затем смазывают взбитым яйцом и щедро посыпают оставшимся сыром. Выпекают в разогретой до 200 градусов духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

