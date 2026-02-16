Зимняя Олимпиада — 2026
Заливаю грудку сметаной и сухое филе превращается в обалденное горячее: суперидея для обедов

Фото: D-NEWS.ru
Заливаю куриную грудку сметаной и сухое филе превращается в обалденное горячее. В процессе запекания сметана превращается в бархатистый соус, который пропитывает каждый кусочек, а сверху его покрывают помидоры и сыр. Суперидея для обедов и ужинов!

Для приготовления понадобится: 2 крупные куриные грудки (около 500г), 200 г сметаны (15-20%), 1 яйцо, 3 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, сушеные травы, 1-2 помидора, 100 г твердого сыра.

Рецепт: куриные грудки нарежьте на небольшие кубики или полоски. В миске смешайте сметану, яйцо, пропущенный через пресс чеснок, все специи и соль. Залейте этим маринадом курицу, хорошо перемешайте, накройте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 20-30 минут (можно убрать в холодильник на 1-2 часа). Разогрейте духовку до 180°C. Выложите в форму курицу вместе со всем маринадом. Сверху распределите нарезанные кружочками или дольками помидоры. Посыпьте все тертым сыром. Запекайте 25-35 минут, пока курица не пропечется.

