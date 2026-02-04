Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 13:31

Этот соус будут вылизывать с тарелок: рецепт минтая в сливочно-луковом одеяле

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Благодаря этому рецепту минтая в сливочно-луковом одеяле рыба получается невероятно мягкой, а соус настолько вкусный, что его будут вылизывать с тарелок!

Для приготовления понадобится: 500-600 г филе минтая, 1 пучок зеленого лука, 2-3 зубчика чеснока, 200 мл сливок (10-20%), 1-2 ст. л. горчицы, соль, черный перец, паприка, сок половины лимона. Филе минтая обсушите, нарежьте на порции, посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком. При желании можно слегка обвалять каждый кусочек в муке — это даст более плотную корочку. Обжарьте рыбу с двух сторон по 2-3 минуты до золотистого цвета, затем снимите с огня и отложите. В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный зеленый лук и чеснок. Обжаривайте 1-2 минуты до появления аромата. Влейте сливки, добавьте горчицу, паприку, соль и перец по вкусу. Доведите соус до легкого кипения. Верните кусочки минтая в сковороду с соусом. Убавьте огонь до минимума и тушите 5-7 минут, чтобы рыба окончательно приготовилась и пропиталась вкусом. Подавайте горячим, полив соусом.

Ранее стало известно, как приготовить пекинскую капусту с мясом под сметанной шубой в духовке.

Проверено редакцией
Читайте также
Минтай в густом сметанном соусе: проверенный рецепт с чесноком и овощами. Идеально с пюре, рисом или просто с хлебом
Общество
Минтай в густом сметанном соусе: проверенный рецепт с чесноком и овощами. Идеально с пюре, рисом или просто с хлебом
Минтай, запеченный под сметаной с грибами: рецепт, который меняет представление о белой рыбе
Общество
Минтай, запеченный под сметаной с грибами: рецепт, который меняет представление о белой рыбе
Случайно кинула муку в масло и получила вкуснятину за копейки: боже, как это вкусно!
Общество
Случайно кинула муку в масло и получила вкуснятину за копейки: боже, как это вкусно!
Соус «Паприкаш» идет везде — даже на бутерброд: вкуснятина жарится очень просто на сковороде
Общество
Соус «Паприкаш» идет везде — даже на бутерброд: вкуснятина жарится очень просто на сковороде
Куриные кусочки в кляре с азиатским соусом: новый взгляд на курицу с вау-заливкой
Общество
Куриные кусочки в кляре с азиатским соусом: новый взгляд на курицу с вау-заливкой
минтай
рецепты
соус
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота
«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ
Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи
Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании
Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх
Глава РАН оценил пользу генетических тестов
Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста
В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах
Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе
В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП
«Как бы не сопротивлялась»: в России раскрыли, кому достанется Гренландия
Нашествие «Жуков», удар по МФЦ, HIMARS и «Нептуны»: как ВСУ атакуют РФ
В Совфеде назвали причину частых нападений в школах
В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО
Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса
Американское побережье содрогнулось от мощного взрыва
Свыше 80 детей вернули в Узбекистан из России в 2025 году
Концерт Долиной рискует пройти в полупустом зале
Полицейский ответил, как изменился уровень преступности в Петербурге
Раскрыта одна деталь плана Трампа по Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.