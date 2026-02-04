Этот соус будут вылизывать с тарелок: рецепт минтая в сливочно-луковом одеяле

Благодаря этому рецепту минтая в сливочно-луковом одеяле рыба получается невероятно мягкой, а соус настолько вкусный, что его будут вылизывать с тарелок!

Для приготовления понадобится: 500-600 г филе минтая, 1 пучок зеленого лука, 2-3 зубчика чеснока, 200 мл сливок (10-20%), 1-2 ст. л. горчицы, соль, черный перец, паприка, сок половины лимона. Филе минтая обсушите, нарежьте на порции, посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком. При желании можно слегка обвалять каждый кусочек в муке — это даст более плотную корочку. Обжарьте рыбу с двух сторон по 2-3 минуты до золотистого цвета, затем снимите с огня и отложите. В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный зеленый лук и чеснок. Обжаривайте 1-2 минуты до появления аромата. Влейте сливки, добавьте горчицу, паприку, соль и перец по вкусу. Доведите соус до легкого кипения. Верните кусочки минтая в сковороду с соусом. Убавьте огонь до минимума и тушите 5-7 минут, чтобы рыба окончательно приготовилась и пропиталась вкусом. Подавайте горячим, полив соусом.

