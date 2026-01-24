Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 15:31

Пекинка с мясом под сметанной шубой в духовке: доступный ужин из серии «просто и со вкусом»

Фото: D-NEWS.ru
Пекинка с мясом под сметанной шубой в духовке — один из вариантов доступного ужина из серии «просто и со вкусом». Вкус получается легким, но насыщенным!

Хрустящие, сладковатые стейки из пекинской капусты, сверху их покрывает слой ароматного фарша, а завершает композицию невероятно нежная, тающая шапка из запеченного сырно-сметанного соуса.

Для приготовления вам понадобится: 1 небольшой кочан пекинской капусты, 400–500 г мясного фарша, 200 г сметаны, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2–3 зубчика чеснока, соль, перец, паприка. Разогрейте духовку до 180–200 градусов. Пекинскую капусту нарежьте поперек кочана на «кругляши» толщиной 2–3 см. Выложите их в один слой на смазанный маслом противень. Посолите, поперчите. Фарш смешайте с солью и специями, равномерно распределите его поверх капустных стейков, слегка прижимая, чтобы он не осыпался. Для соуса: в миске смешайте сметану, натертый на мелкой терке сыр, яйцо и пропущенный через пресс чеснок, слегка посолите. Равномерно полейте этой смесью фарш, распределяя лопаткой. Запекайте в духовке 25–35 минут до готовности фарша и появления румяной золотистой корочки на поверхности соуса.

Ранее стало известно, как приготовить мясо в рукаве с ананасами.

