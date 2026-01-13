Атака США на Венесуэлу
Мясо не тушу и не мариную, готовлю в рукаве с ананасами: запекается до нежности, а дел на 5 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мясо не тушу и не мариную, готовлю в рукаве с ананасами. Так оно запекается до нежности! Дел всего на 5 минут, останется только дождаться его из духовки.

Вкус блюда — это волшебное сочетание: нежное, тающее во рту мясо, пропитанное собственным соком и сладковато-кислым ароматом ананаса, который карамелизуется и добавляет пикантную фруктовую ноту.

Для приготовления понадобится: кусок свиной шеи или карбоната (около 800 г — 1 кг), 6–8 колец консервированного ананаса, 3–4 зубчика чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда и горчицы, соль, черный перец, паприка, растительное масло. Духовку разогрейте до 180°C. Мясо промойте. Сделайте на нем глубокие поперечные надрезы с шагом 1–1,5 см, не дорезая до конца. В каждый разрез вставьте по кольцу ананаса. Чеснок нарежьте пластинами и вставьте в некоторые разрезы. Смешайте соевый соус, мед, горчицу, специи и немного масла. Обмажьте этим маринадом мясо со всех сторон, включая разрезы. Положите мясо в рукав для запекания, закрепите концы. Запекайте в духовке 50–60 минут. За 10 минут до готовности разрежьте рукав сверху, чтобы мясо и ананас покрылись аппетитной румяной корочкой. Дайте мясу немного отдохнуть после духовки, затем нарежьте порционными кусками по разрезам.

мясо
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
