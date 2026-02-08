Зимняя Олимпиада — 2026
Открыла свою фишку для выпечки! Теперь пирожки и булочки нежные, как пух. Пеку, пеку и не могу остановиться

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите молоко, муку и дрожжи — и откройте секрет выпечки, которая тает во рту. Это гениальный, проверенный трюк с опарой, который превращает обычное тесто в невероятно воздушную основу для булочек. Получается обалденная вкуснятина: нежные, словно облако, рулетики с ароматной корицей, пропитанные карамельным сиропом и покрытые бархатистой сырной глазурью. Они буквально тают во рту, оставляя послевкусие сдобы и сладкой пряности.

Для приготовления вам понадобится: для опары — 300 мл молока, 15 г свежих дрожжей, 20 г сахара, 150 г муки; для теста — вся опара, 500 г муки, 1/2 ч. л. соли, 2 яйца, 60 г сахара, 100 г мягкого сливочного масла; для начинки — 100 г мягкого масла, 150 г сахара, 20 г корицы; для глазури — 250 г творожного сыра, 50 г сахарной пудры, 50 мл молока. Приготовьте опару: смешайте теплое молоко, раскрошенные дрожжи, сахар и муку, накройте и оставьте в тепле на 30–40 минут, пока она не удвоится. В готовую опару добавьте яйца, сахар, соль и постепенно введите муку, замешивая тесто. В конце добавьте мягкое масло и вымешивайте 10–15 минут до гладкости. Снова дайте тесту подойти в тепле около часа. Раскатайте его в прямоугольный пласт, смажьте мягким маслом для начинки, равномерно посыпьте смесью сахара с корицей. Плотно сверните рулет, нарежьте на 12 частей. В форму для выпечки налейте 50 мл молока, выложите булочки срезом вверх. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистости. Готовые горячие булочки полейте глазурью, взбитой из творожного сыра, сахарной пудры и молока.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
