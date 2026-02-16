Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 13:05

Минтай без жарки и без запаха на всю кухню — сочные биточки за 25 минут: полезно, вкусно и бюджетно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если нужна простая, бюджетная и полезная еда, которая нравится и взрослым, и детям — этот рецепт точно пригодится. Рыбные биточки из минтая получаются мягкими, нежными и очень сочными, словно котлеты, но без капли масла и лишних калорий. Никакой сковороды, никакого запаха на всю квартиру — всё готовится в духовке быстро и легко. Отличный вариант для правильного питания и домашнего ужина.

Ингредиенты: филе минтая — 600 г, яйцо — 1 шт., лук — 1 средний, овсяные хлопья — 30–40 г (или цельнозерновые сухари), соль и перец — по вкусу, паприка или сухой чеснок — по желанию, зелень — по желанию. Для соуса: натуральный йогурт — 150 г, огурец — 1/2 шт., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, укроп.

Филе минтая заранее размораживают, сливают лишнюю жидкость и хорошо отжимают. Рыбу измельчают в блендере или пропускают через мясорубку, лук натирают или мелко рубят. В миске соединяют фарш, лук, яйцо, овсянку и специи, перемешивают и оставляют на 5 минут, чтобы хлопья набухли. Из массы формируют биточки, выкладывают на противень с пергаментом и запекают при 200 градусах около 15–18 минут. При желании в конце включают режим гриль на 1–2 минуты для лёгкой румяной корочки. Для соуса смешивают йогурт, тёртый огурец, чеснок и укроп. Подают биточки горячими — с соусом, овощами или любым гарниром.

Ранее мы делились рецептом дрожжевых блинчиков. Молоко, вода и манка — нежные, гибкие и ароматные.

Проверено редакцией
Читайте также
Грузинские гренки с сулугуни и кинзой: хлеб, сыр, зелень — пальчики оближешь, а готовятся за 5 минут
Общество
Грузинские гренки с сулугуни и кинзой: хлеб, сыр, зелень — пальчики оближешь, а готовятся за 5 минут
Капуста, яйцо и ложка муки — жарю лепешки с сюрпризом. Нежные, сочные, исчезают со сковороды моментально
Общество
Капуста, яйцо и ложка муки — жарю лепешки с сюрпризом. Нежные, сочные, исчезают со сковороды моментально
Не ждите праздников, побалуйте себя сейчас: быстрая замена селедки под шубой — салат на каждый день
Общество
Не ждите праздников, побалуйте себя сейчас: быстрая замена селедки под шубой — салат на каждый день
Рыбный ужин за копейки, а впечатление, будто в ресторане поужинали. Лучший рецепт минтая
Общество
Рыбный ужин за копейки, а впечатление, будто в ресторане поужинали. Лучший рецепт минтая
Стало известно, какая рыба может спасти от анемии
Здоровье/красота
Стало известно, какая рыба может спасти от анемии
минтай
простой рецепт
котлеты
биточки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил вероятность возбуждения дела против Сабурова в Казахстане
Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения
Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала трассу М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ
«Будет затишье»: военэксперт об огромных потерях ВСУ в Сумской области
Российскую «Молнию-2» модернизировали для большего урона
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.