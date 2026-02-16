Минтай без жарки и без запаха на всю кухню — сочные биточки за 25 минут: полезно, вкусно и бюджетно

Если нужна простая, бюджетная и полезная еда, которая нравится и взрослым, и детям — этот рецепт точно пригодится. Рыбные биточки из минтая получаются мягкими, нежными и очень сочными, словно котлеты, но без капли масла и лишних калорий. Никакой сковороды, никакого запаха на всю квартиру — всё готовится в духовке быстро и легко. Отличный вариант для правильного питания и домашнего ужина.

Ингредиенты: филе минтая — 600 г, яйцо — 1 шт., лук — 1 средний, овсяные хлопья — 30–40 г (или цельнозерновые сухари), соль и перец — по вкусу, паприка или сухой чеснок — по желанию, зелень — по желанию. Для соуса: натуральный йогурт — 150 г, огурец — 1/2 шт., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, укроп.

Филе минтая заранее размораживают, сливают лишнюю жидкость и хорошо отжимают. Рыбу измельчают в блендере или пропускают через мясорубку, лук натирают или мелко рубят. В миске соединяют фарш, лук, яйцо, овсянку и специи, перемешивают и оставляют на 5 минут, чтобы хлопья набухли. Из массы формируют биточки, выкладывают на противень с пергаментом и запекают при 200 градусах около 15–18 минут. При желании в конце включают режим гриль на 1–2 минуты для лёгкой румяной корочки. Для соуса смешивают йогурт, тёртый огурец, чеснок и укроп. Подают биточки горячими — с соусом, овощами или любым гарниром.

