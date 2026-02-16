Психолог объяснил, как избежать преждевременного старения Психолог Банюк: жизнь в согласии с собой является лучшей профилактикой старения

Жизнь в согласии с собой — лучшая профилактика преждевременного старения, заявил «Вечерней Москве» психолог-консультант Василий Банюк. Он отметил, что для обретения гармонии необходимо взглянуть на свою жизнь.

Преждевременное старение можно заметить задолго до диагнозов, если честно посмотреть на свою жизнь. Важно понимать: таблетки от старения не существует. Организм остается молодым, пока человек живет в согласии со своей глубинной природой. Это требует честного пересмотра жизненных целей, навязанных сценариев жизни, решений, принятых из страха, вины или сомнения, — рассказал Банюк.

Психолог подчеркнул, что причинами раннего старения часто становятся тревожность, социальная изоляция и хронический стресс. По его словам, такие состояния приводят к дисбалансу гормонов и влияют на здоровье и внешний вид.

Ранее психиатр Татьяна Языкова рассказала, что биохимический сбой, когнитивные искажения, хронический стресс и ряд заболеваний могут вызвать развитие депрессии. В частности, такой риск увеличивают перенесенные сердечно-сосудистые и онкологические болезни, гипотиреоз, диабет, деменция и интоксикация.