Психиатр перечислила главные факторы развития депрессии

Биохимический сбой, когнитивные искажения, хронический стресс и ряд заболеваний могут вызвать развитие депрессии, заявила «Здоровью Mail» психиатр Татьяна Языкова. В частности, такой риск увеличивают перенесенные сердечно-сосудистые и онкологические болезни, гипотиреоз, диабет, деменция и интоксикация.

Иногда депрессия начинается буквально на ровном месте — из-за внутренних сбоев в работе мозга (эндогенный тип). Однако какими бы ни были причины депрессии, ее можно и нужно лечить. И первым шагом к выздоровлению является обращение к специалисту, — отметила Языкова.

Она подчеркнула, что некоторые перенесенные травмы, в том числе сотрясение и ушиб головного мозга, также могут обернуться развитием депрессии. Врач добавила, что именно чувствительная реакция организма на стресс, а не само это расстройство может передаться по наследству.

Ранее психолог Ольга Уманова заявила, что бессонница и другие нарушения сна, раздражительность, проблемы с концентрацией и хроническая усталость могут сигнализировать о скрытой депрессии. Отстраненность в общении или вовсе отказ от контактов с людьми — тоже тревожный признак.