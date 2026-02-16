Поток клиентов в День влюбленных убил массажистку

Сотрудница петербургского спа-центра из Индонезии скончалась после работы без отдыха в День всех влюбленных, сообщил Telegram-канал SHOT. Женщина обслуживала гостей с самого утра без перерыва и в какой-то момент решила прилечь на массажную кровать.

Как пишут авторы, когда 36-летняя сотрудница попыталась встать, она потеряла сознание. Коллеги вызвали скорую, и ее срочно доставили в больницу с предварительным диагнозом «сильное переутомление». Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось — она умерла через два часа после того, как упала в обморок.

Знакомые погибшей рассказали, что 14 февраля в спа-центре был огромный наплыв клиентов. Массажистка жаловалась на усталость и слишком плотную запись, но продолжала работать практически без передышек.

Отмечается, что женщина приехала в Россию на заработки полгода назад. На родине в Индонезии у нее остались двое несовершеннолетних детей. Сейчас родственники ждут свидетельство о смерти и медицинские документы, чтобы забрать тело и перевезти его на родину для похорон.

