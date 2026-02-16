Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР

Установить личность злоумышленников, которые установили скрытые камеры в отелях Китая для слежки за постояльцами, практически невозможно, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это главный фактор, мешающий привлечь виновных к ответственности.

Что касается законодательства Китая, я допускаю, что там есть ответственность за скрытую съемку, и она достаточно суровая. Другой вопрос, что люди узнают о случившемся только постфактум. Например, они съездили куда-то отдохнуть, а после этого столкнулись с тем, что видео с ними где-то всплыло. Безусловно, расследование таких преступлений может зайти в тупик, потому что выяснить, когда и кто установил камеру, а также слил это на порнографические ресурсы, невозможно. Это действительно большая проблема, — пояснил Багатурия.

Он подчеркнул, что подача иска к китайскому отелю не обещает успешного исхода дела. По словам адвоката, администрация может сослаться на гостей, поведение которых они не могут контролировать, как и нести за них ответственность.

Ранее сообщалось, что в Китае участились случаи скрытой съемки постояльцев гостиниц для создания и продажи интимных видео. Особой популярностью у местных любителей подглядывать пользуются записи с участием россиянок.