21 февраля 2026 в 13:47

В Госдуме призвали помочь жителям Белгородчины

Депутат Миронов призвал освободить жителей Белгородчины от оплаты ЖКХ и налогов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жителей Белгородской области и других приграничных регионов, где из-за обстрелов ВСУ произошли аварии на коммунальных сетях, нужно на время освободить от платы за ЖКХ, а также от части налогов, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, сейчас такие меры поддержки очень важны для людей, ежедневно подвергающихся атакам.

Призываю правительство РФ совместно с администрациями Белгородской и других приграничных областей рассмотреть вопрос о временном освобождении жителей пострадавших районов от платы за услуги ЖКХ. Кроме того, считаю нужным освободить их от налога на имущество и транспортного налога, пока ситуация не нормализуется. Сейчас очень важно максимально поддержать людей, которых пытается кошмарить преступный режим Зеленского, — заявил Миронов.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что жителей России ожидают сразу три выходных дня подряд — 21, 22 и 23 февраля. Он напомнил, что дополнительные часы отдыха появились благодаря празднованию Дня защитника Отечества, которое в 2026 году выпадает на понедельник.

