В Госдуме призвали помочь жителям Белгородчины

Жителей Белгородской области и других приграничных регионов, где из-за обстрелов ВСУ произошли аварии на коммунальных сетях, нужно на время освободить от платы за ЖКХ, а также от части налогов, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, сейчас такие меры поддержки очень важны для людей, ежедневно подвергающихся атакам.

Призываю правительство РФ совместно с администрациями Белгородской и других приграничных областей рассмотреть вопрос о временном освобождении жителей пострадавших районов от платы за услуги ЖКХ. Кроме того, считаю нужным освободить их от налога на имущество и транспортного налога, пока ситуация не нормализуется. Сейчас очень важно максимально поддержать людей, которых пытается кошмарить преступный режим Зеленского, — заявил Миронов.

