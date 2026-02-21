Раскрыто, какие Volga появятся в России и сколько они будут стоить

Раскрыто, какие Volga появятся в России и сколько они будут стоить SHOT: новые машины Volga выйдут на рынок в 2026 году стоимостью в 3-4 млн рублей

Нижегородский завод готовит к выпуску три новые модели под брендом Volga, передает Telegram-канал SHOT. Первой станет бизнес-седан на платформе Geely Preface стоимостью от 4 млн рублей, а также два кроссовера на базе Geely Monjaro — их цена начнется от 3 млн рублей.

Источник пишет, что производство будет использовать технологии, ранее применявшиеся в Volkswagen Polo и Skoda Octavia. Однако классический логотип с оленем исчезнет — его заменят надписью VOLGA на руле и решетке радиатора. Ожидается, что первые автомобили появятся в продаже в конце 2026 года.

Ранее появилась информация, что площадка бывшего завода General Motors в Шушарах, принадлежащая холдингу АГР (AGR Automotive Group), возобновила работу. Там начали выпускать кроссоверы Jaecoo J6, J7 и J8. Сотрудники пока работают в одну смену.

Тем временем первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили производство электромобилей UMO на заводе «Москвич». Выпуском машин займется компания EVM. Первый вице-премьер отметил, что автомобили обеспечат элементами ИИ, и добавил, что их смогут использовать как таксопарки, так и частные лица.