21 февраля 2026 в 13:58

Самый высокий храм в мире «вырос» до своего максимума

Высота Собора Святого Семейства в Барселоне составила 172,5 метра

Фото: Daniel Schoenen/imageBROKER.com/Global Look Press
Собор Святого Семейства в Барселоне, строительство которого началось в 1882 году по проекту архитектора Антонио Гауди, достиг своей максимальной высоты 172,5 метра, передает The Guardian. Это событие окончательно утвердило его статус самого высокого храма на планете.

Верхняя часть четырехстороннего креста из стали и стекла, высотой 17 метров, стала завершающим штрихом в создании собора. Установка этого элемента ознаменовала окончание строительства башни, которая является самой высокой из 18 башен, задуманных архитектором Антонио Гауди. Торжественное мероприятие, символизирующее окончание возведения башни, состоится 10 июня и будет приурочено к столетию со дня ухода из жизни автора проекта.

Ранее сообщалось, что американский скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд совершил восхождение на небоскреб «Тайбэй 101» в Тайване. Он поднялся на высоту 500 метров без использования страховки. За его действиями следили многочисленные журналисты и местные жители. Отмечается, что восхождение заняло у Хоннольда 91 минуту.

храмы
Барселона
высота
строительство
