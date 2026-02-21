Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 12:48

«Тройная опасность»: новый план Запада вызвал тревогу во Франции

Французский политик Дюпон-Эньян: вступление Украины в ЕС приведет к войне с РФ

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
Членство Украины в Евросоюзе обернется вооруженным столкновением блока с Россией, заявил в соцсети X лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По его словам, развитие такого сценария приведет еще к двум проблемам — «затоплению» французского сельского хозяйства украинскими продуктами и увеличению ежегодного денежного взноса.

Брюссельская адская машина теперь хочет быстро принять Украину в свои ряды. Это представляет для нас тройную опасность, — отметил он.

До этого японские пользователи писали, что Европа оказалась в ловушке собственных решений. По их словам, антироссийские санкции ударили по самому Евросоюзу, цены взлетели, а украинские беженцы заполонили города.

Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии до сих пор не могут решить, кто со стороны Киева должен подписывать мирное соглашение с Россией, так как все боятся ответственности за одобрение документа. По ее словам, скандальная ситуация произошла на панельной дискуссии с главой МИД страны Андреем Сибигой.

