В МВД раскрыли жуткую правду о популярных сервисах Telegram МВД: сервисы по поиску данных в Telegram использовались для совершения терактов

Сервисы так называемого пробива Telegram использовались злоумышленниками, сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Отмечается, что с их помощью собирали данные о силовиках для совершения диверсий и терактов.

Сервисы [«пробива»] использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Telegram по требованию Роскомнадзора удалил 8358 сервисов для поиска личной информации о россиянах. Ведомство привело данные с 2022 года по настоящее время.

До этого пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Telegram предоставил техническую базу для нелегального распространения личной информации россиян. Несмотря на усилия администрации сервиса, еженедельно закрывающей около сотни платформ, занимающихся незаконным доступом к персональным данным пользователей («интернет-пробив»), существенного улучшения ситуации пока не достигнуто.