Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 21:25

В МВД раскрыли жуткую правду о популярных сервисах Telegram

МВД: сервисы по поиску данных в Telegram использовались для совершения терактов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сервисы так называемого пробива Telegram использовались злоумышленниками, сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Отмечается, что с их помощью собирали данные о силовиках для совершения диверсий и терактов.

Сервисы [«пробива»] использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Telegram по требованию Роскомнадзора удалил 8358 сервисов для поиска личной информации о россиянах. Ведомство привело данные с 2022 года по настоящее время.

До этого пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Telegram предоставил техническую базу для нелегального распространения личной информации россиян. Несмотря на усилия администрации сервиса, еженедельно закрывающей около сотни платформ, занимающихся незаконным доступом к персональным данным пользователей («интернет-пробив»), существенного улучшения ситуации пока не достигнуто.

МВД
полиция
сервисы
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогер Варламов оказался в японской полиции после ДТП
Обломки украинского БПЛА рухнули возле ТЦ «Меридиан» в Краснодаре
Венгрия раскрыла, когда разблокирует кредит Украине
Захарова объяснила логику Запада при выборе Зеленского
Трамп высказался о будущей судьбе американских пошлин
Мирный житель стал жертвой удара дронов ВСУ под Белгородом
Появились подробности смерти актера из «Глухаря»
Стало известно о звонке Байдена Путину из-за Украины
Чехия объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады
SHOT сообщил о взрывах над Краснодаром и Анапой
Европейская страна заблокировала одобренный ЕС кредит Украине
В МВД раскрыли жуткую правду о популярных сервисах Telegram
«Русский Курт Кобейн»: Киркоров отреагировал на смерть фронтмена Shortparis
Легендарная итальянская фигуристка рассмешила Аделию Петросян на льду
Умер актер из «Глухаря»
Директора нижегородского института арестовали за прогулы
Трамп гневно отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам
Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео
Появились подробности о загадочной смерти 21-летнего студента УрФУ
«Поросята на галерах»: бизнесмену в Ярославле не дали замучить мини-пигов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.