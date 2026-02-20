Рецепт для сладкоежек: блинчатые пирожки с вишней в шоколадном тесте

Многие считают, что идеальный десерт должен быть сложным в исполнении, но это заблуждение легко развеять, приготовив шоколадные блинчатые пирожки с сочной вишней. Весь секрет здесь кроется в правильном тесте и умении вовремя остановиться, чтобы начинка осталась целой и не вытекла.

Начнем с приготовления необычного теста: в глубокой миске венчиком соединяем 500 мл кефира комнатной температуры, три куриных яйца и пару столовых ложек сахара, добавляем щепотку соли и чайную ложку соды без горки. После этого постепенно всыпаем 300 г просеянной муки, тщательно размешивая, чтобы разбить все комочки. Когда масса станет однородной, приходит время главного акцента — 100 г темного шоколада растапливаем на водяной бане вместе с 100 мл жирных сливок и вливаем эту глазурь в тесто, добавив также пару столовых ложек растительного масла. Тесто приобретает красивый кофейный оттенок и легкий ореховый аромат.

Пока оно отдыхает, займемся начинкой: два стакана замороженной вишни без косточек нужно слегка разморозить, но не полностью, чтобы ягоды держали форму. Сливаем образовавшийся сок в отдельную чашку, а вишню смешиваем с двумя столовыми ложками сахара и таким же количеством крахмала — это свяжет лишнюю влагу и не даст пирожкам развалиться при жарке.

Теперь приступаем к самому интересному: разогреваем сковороду, слегка смазываем ее маслом и наливаем половник шоколадного теста, распределяя его по дну. Не дожидаясь, пока поверхность полностью схватится, на одну половину блина выкладываем столовую ложку вишневой начинки и аккуратно, при помощи лопатки, накрываем ее второй свободной половиной, слегка прижимая края. Пирожок сразу же начнет увеличиваться в объеме и румяниться. Обжариваем его под крышкой на медленном огне по паре минут с каждой стороны, чтобы шоколадное тесто полностью пропеклось, а вишня внутри прогрелась и стала мягкой.

Готовые треугольники выкладываем на блюдо и подаем теплыми, украсив шариком ванильного мороженого и веточкой свежей мяты.

Совет от шефа: если вы хотите добиться особенно эффектной подачи, используйте для начинки вишню в собственном соку, но предварительно обязательно обваляйте ее в сахарной пудре с крахмалом — так ягоды останутся целыми и не окрасят тесто в синий цвет раньше времени.

Калорийность и БЖУ на 100 граммов: примерно 280 ккал, белки 7 г, жиры 12 г, углеводы 35 г.

