Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 12:08

Диетический ужин за 25 минут. Теплый салат, который точно насытит

Диетический ужин за 25 минут. Теплый салат, который точно насытит Диетический ужин за 25 минут. Теплый салат, который точно насытит Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ищете идеальный легкий ужин, который будет одновременно сытным, ярким и не оставит чувства тяжести? Этот теплый салат с креветками — именно то решение! Он объединяет в себе сладость запеченных овощей, сочные морепродукты и пикантную зелень. А один особый компонент в заправке сделает вкус по-настоящему объемным и запоминающимся. Что это за секрет? Узнаете в процессе!

Вам потребуется для двух порций: крупные креветки в количестве 250 г, один средний сладкий перец, один небольшой кабачок цукини, около 100 граммов стручковой фасоли, пучок свежего шпината и несколько веточек кинзы для свежести. Для заправки подготовьте сок половины лайма, чайную ложку жидкого меда, столовую ложку оливкового масла, щепотку паприки и соль по вкусу. А теперь главный акцент — чайная ложка пасты тахини. Именно она, сделанная из кунжута, придаст соусу приятную ореховую нотку, бархатистую текстуру и сделает его невероятно гармоничным.

Начните с овощей. Духовку разогрейте до 200 градусов. Перец и цукини нарежьте крупными брусочками, стручковую фасоль разрежьте пополам. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментом, слегка сбрызните половиной оливкового масла и посыпьте паприкой. Запекайте около 15–20 минут, пока овощи не станут мягкими и не появятся румяные подпалины. Пока овощи запекаются, быстро обжарьте на сухой сковороде или отварите в кипящей воде очищенные креветки до готовности — это займет буквально 2-3 минуты.

В большой миске соедините теплые запеченные овощи, креветки и листья шпината. Теперь приготовьте заправку: в небольшой емкости взбейте венчиком или вилкой сок лайма, оставшееся оливковое масло, мед и ту самую пасту тахини до состояния однородного гладкого соуса. Попробуйте и добавьте соли. Полейте теплый салат заправкой и аккуратно перемешайте. При подаче украсьте листьями кинзы.

  • Примерная пищевая ценность на одну порцию: ~290 ккал. Белки: 24 г, жиры: 14 г, углеводы: 16 г.

  • Совет: если у вас под рукой не оказалось пасты тахини, ее можно с успехом заменить на чайную ложку арахисовой пасты без сахара или просто добавить щепотку обжаренного кунжута. Для большей сытности можно добавить 50–70 граммов отварной киноа, ее нейтральный вкус идеально впишется в композицию.

Ранее мы писали о том, как приготовить запеченную горбушу с ярким соусом.

Читайте также
Главный лайфхак для сочной курицы — маринад с соком. Рецепт внутри!
Семья и жизнь
Главный лайфхак для сочной курицы — маринад с соком. Рецепт внутри!
Секреты идеального кролика: как запечь диетическое мясо сочно — 4 рецепта
Семья и жизнь
Секреты идеального кролика: как запечь диетическое мясо сочно — 4 рецепта
Теплый салат с копченой курицей за 15 минут
Семья и жизнь
Теплый салат с копченой курицей за 15 минут
Об этом рецепте я только узнала. Омлет как масло в разрезе — нежный, пористый, тает во рту
Общество
Об этом рецепте я только узнала. Омлет как масло в разрезе — нежный, пористый, тает во рту
Мой коронный пирог «Зебра» из теста на сметане: полосатый, нежный, исчезает со стола за полчаса
Общество
Мой коронный пирог «Зебра» из теста на сметане: полосатый, нежный, исчезает со стола за полчаса
простые рецепты
быстрый рецепт
салат
диеты
кулинария
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 100 дронов ВСУ пытались атаковать Россию с утра
В НАБУ подтвердили провальную попытку побега из Украины экс-главы Минюста
Глыба льда рухнула на голову россиянке
«Не будем тратить время»: Каллас «похоронила» одну из идей Евросоюза
Наемники из рядов ВСУ начали переманивать к себе других иностранных военных
Белгород остался без горячей воды? Новости 15 февраля, что с отоплением
Пьяный лихач на Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада
Еврочиновники пришли к выводу, что Китай усилил поддержку России
Будущим водителям хотят ужесточить экзамены
«Пятерочка» не выдержала натиска снега
Российский лыжник бросил вызов олимпийскому чемпиону из Норвегии
Каллас неожиданно сменила позицию по Украине
Требование главы МИД Польши по переговорам на Украине поразило Запад
Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ
Пожары под Краснодаром, налет дронов на ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 15 февраля
Зима вернулась, Москву ждет новый снежный коллапс? Прогноз погоды на неделю
Экс-министр юстиции Украины попытался сбежать из страны
Дима Билан продал два дома и влез в долги ради давней мечты
Появились новые подробности переписок Эпштейна
Иностранное судно протаранило причал в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.