Диетический ужин за 25 минут. Теплый салат, который точно насытит

Ищете идеальный легкий ужин, который будет одновременно сытным, ярким и не оставит чувства тяжести? Этот теплый салат с креветками — именно то решение! Он объединяет в себе сладость запеченных овощей, сочные морепродукты и пикантную зелень. А один особый компонент в заправке сделает вкус по-настоящему объемным и запоминающимся. Что это за секрет? Узнаете в процессе!

Вам потребуется для двух порций: крупные креветки в количестве 250 г, один средний сладкий перец, один небольшой кабачок цукини, около 100 граммов стручковой фасоли, пучок свежего шпината и несколько веточек кинзы для свежести. Для заправки подготовьте сок половины лайма, чайную ложку жидкого меда, столовую ложку оливкового масла, щепотку паприки и соль по вкусу. А теперь главный акцент — чайная ложка пасты тахини. Именно она, сделанная из кунжута, придаст соусу приятную ореховую нотку, бархатистую текстуру и сделает его невероятно гармоничным.

Начните с овощей. Духовку разогрейте до 200 градусов. Перец и цукини нарежьте крупными брусочками, стручковую фасоль разрежьте пополам. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментом, слегка сбрызните половиной оливкового масла и посыпьте паприкой. Запекайте около 15–20 минут, пока овощи не станут мягкими и не появятся румяные подпалины. Пока овощи запекаются, быстро обжарьте на сухой сковороде или отварите в кипящей воде очищенные креветки до готовности — это займет буквально 2-3 минуты.

В большой миске соедините теплые запеченные овощи, креветки и листья шпината. Теперь приготовьте заправку: в небольшой емкости взбейте венчиком или вилкой сок лайма, оставшееся оливковое масло, мед и ту самую пасту тахини до состояния однородного гладкого соуса. Попробуйте и добавьте соли. Полейте теплый салат заправкой и аккуратно перемешайте. При подаче украсьте листьями кинзы.

Примерная пищевая ценность на одну порцию: ~290 ккал. Белки: 24 г, жиры: 14 г, углеводы: 16 г.

Совет: если у вас под рукой не оказалось пасты тахини, ее можно с успехом заменить на чайную ложку арахисовой пасты без сахара или просто добавить щепотку обжаренного кунжута. Для большей сытности можно добавить 50–70 граммов отварной киноа, ее нейтральный вкус идеально впишется в композицию.

