Быстрая рыба на ужин: запеченная горбуша с ярким соусом

Устали от того, что запеченная рыба выходит пресной? Попробуйте этот рецепт, где горбуша покоряет контрастом: аппетитная хрустящая корочка снаружи и невероятно нежное, сочное мясо внутри. Секрет — в простой медово-горчичной глазури, которая карамелизуется в духовке, создавая тот самый «ресторанный» эффект без лишних усилий. Это блюдо спасет любой будний вечер и станет украшением праздничного стола, особенно когда гости уже на пороге.

Вам понадобится 2 филе горбуши (около 600–700 г) со шкуркой, 2 ст. л. жидкого меда, 1,5 ст. л. зернистой дижонской горчицы (можно заменить классической), 2 ст. л. соевого соуса, сок половины лимона (около 1 ст. л.), 2 зубчика чеснока, свежемолотый черный перец и 1 ст. л. растительного масла для смазывания. Для аромата возьмите веточку розмарина или 1 ч. л. сушеных прованских трав. И не забудьте про щепотку соли — но осторожно, соевый соус уже дает соленость.

Промойте филе и тщательно обсушите. Лишняя влага — враг хрустящей кожицы. Если на филе есть остатки чешуи, аккуратно соскоблите их ножом. Сделайте на шкурке несколько неглубоких диагональных надрезов. Это не даст филе деформироваться при запекании и позволит жиру равномерно растопиться. Слегка приправьте филе с обеих сторон перцем и минимальным количеством соли.

В миске соедините мед, горчицу и соевый соус. Прессованный чеснок добавьте туда же. Влейте лимонный сок — его кислота идеально сбалансирует сладость меда и соленость соуса. Тщательно взбейте венчиком или вилкой до получения однородного, слегка тягучего соуса. При желании можно добавить чуть больше перца или каплю острого соуса.

Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Выложите филе кожей вниз. Щедро смажьте всю верхнюю поверхность и бока рыбы приготовленной глазурью, используя силиконовую кисточку или ложку. Не жалейте соуса — он и создаст ту самую эффектную карамельную корочку. Положите сверху на каждое филе по веточке розмарина.

Совет от шефа: чтобы получить идеальную текстуру, используйте двухэтапное запекание. Сначала поставьте противень в хорошо разогретую духовку на 12–15 минут. Затем достаньте, аккуратно слейте или промокните выделившийся сок (иначе рыба будет тушиться, а не запекаться) и нанесите еще один тонкий слой глазури. Верните в духовку, включив режим гриля или конвекции на 5–7 минут, пока поверхность не покроется красивыми золотистыми пузырями.

Идеальным гарниром станет печеный картофель в мундире или легкий салат из руколы и черри.

Простой лайфхак: если у вас осталась глазурь, смешайте ее со столовой ложкой сметаны или греческого йогурта — получится потрясающий дип для овощей или того же картофеля.

