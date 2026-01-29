Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:21

Любите острое? Этот рецепт квашеной капусты станет вашим фаворитом

Любите острое? Этот рецепт квашеной капусты станет вашим фаворитом Любите острое? Этот рецепт квашеной капусты станет вашим фаворитом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это яркий и пикантный вариант, где капуста сочетается с сочными красками и специями. Подготовьте 2,5 кг капусты, 1 небольшую сырую свеклу, 4 зубчика чеснока, 40 г свежего корня хрена, 3 стручка острого перца (или по вкусу), пучок кинзы, 60 г соли и 1,5 литра холодной воды для рассола. Капусту режем на крупные квадраты или сегменты. Свеклу чистим и нарезаем тонкими пластинками. Чеснок и хрен шинкуем пластинами. Перец режем кольцами, кинзу рубим.

В банку укладываем слоями: капуста, пластики свеклы, чеснок, хрен, перец и кинзу. Укладываем плотно, но не утрамбовываем слишком сильно, чтобы рассол свободно циркулировал. Готовим рассол: растворяем соль в холодной кипяченой воде. Заливаем овощи рассолом полностью. Сверху ставим гнет так, чтобы все было погружено в жидкость. Оставляем для брожения при 18-20 °C на 5-7 дней, подставив поддон. Затем переносим в холод. Капуста приобретает красивый розовый цвет и будет готова через 10-14 дней.

  • Калорийность — около 40 ккал на 100 грамм за счет свеклы.

Почему стоит попробовать:

  • Хрен и острый перец не только добавляют жару, но и являются природными консервантами, сохраняя текстуру.

  • Свекла дает не только цвет, но и легкую сладость, балансирующую остроту.

Это отличный гарнир к мясным блюдам или самостоятельная острая закуска, которая точно не оставит никого равнодушным.

Ранее мы писали про напиток, который запускает детокс за 10 минут

Читайте также
Тайная жизнь перезрелых бананов: 10 неожиданных рецептов
Семья и жизнь
Тайная жизнь перезрелых бананов: 10 неожиданных рецептов
Пациентов кузбасского интерната кормили курицей с плесенью
Регионы
Пациентов кузбасского интерната кормили курицей с плесенью
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
Общество
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
Как у бабушки: домашние пирожки с картошкой и луком — пышные и мягкие
Семья и жизнь
Как у бабушки: домашние пирожки с картошкой и луком — пышные и мягкие
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде
Общество
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
еда
кулинария
квашеная капуста
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Названы страны, которые смогут заменить США в передаче разведданных ВСУ
Пассажиры автобуса выпали на дорогу и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.