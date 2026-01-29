Любите острое? Этот рецепт квашеной капусты станет вашим фаворитом

Это яркий и пикантный вариант, где капуста сочетается с сочными красками и специями. Подготовьте 2,5 кг капусты, 1 небольшую сырую свеклу, 4 зубчика чеснока, 40 г свежего корня хрена, 3 стручка острого перца (или по вкусу), пучок кинзы, 60 г соли и 1,5 литра холодной воды для рассола. Капусту режем на крупные квадраты или сегменты. Свеклу чистим и нарезаем тонкими пластинками. Чеснок и хрен шинкуем пластинами. Перец режем кольцами, кинзу рубим.

В банку укладываем слоями: капуста, пластики свеклы, чеснок, хрен, перец и кинзу. Укладываем плотно, но не утрамбовываем слишком сильно, чтобы рассол свободно циркулировал. Готовим рассол: растворяем соль в холодной кипяченой воде. Заливаем овощи рассолом полностью. Сверху ставим гнет так, чтобы все было погружено в жидкость. Оставляем для брожения при 18-20 °C на 5-7 дней, подставив поддон. Затем переносим в холод. Капуста приобретает красивый розовый цвет и будет готова через 10-14 дней.

Калорийность — около 40 ккал на 100 грамм за счет свеклы.

Почему стоит попробовать:

Хрен и острый перец не только добавляют жару, но и являются природными консервантами, сохраняя текстуру.

Свекла дает не только цвет, но и легкую сладость, балансирующую остроту.

Это отличный гарнир к мясным блюдам или самостоятельная острая закуска, которая точно не оставит никого равнодушным.

