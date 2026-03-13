13 марта 2026 в 19:46

На ужин на диете готовлю жюльен из 3 ингредиентов: дел на 15 минут и всего 90 ккал

На ужин на диете готовлю жюльен из трех ингредиентов. Вместо жирной сметаны и майонеза здесь используется греческий йогурт, который делает блюдо нежным и сливочным, но с минимальной калорийностью. Дел на 15 минут и всего ккал 90 ккал на 100 г.

Для приготовления понадобится: 400 г шампиньонов, 1 луковица, 200 г греческого йогурта (2–4% жирности), 50 г легкого сыра, соль, перец, зелень.

Рецепт: лук мелко нарежьте, грибы — пластинками. На сковороде с минимальным количеством масла обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости и легкого подрумянивания. Посолите, поперчите. Переложите грибы в форму для запекания (или кокотницы). Залейте греческим йогуртом и аккуратно перемешайте. Сверху равномерно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15 минут до расплавления сыра и золотистой корочки. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Дарья Иванова
Д. Иванова
На ужин на диете готовлю жюльен из 3 ингредиентов: дел на 15 минут и всего 90 ккал На ужин на диете готовлю жюльен из 3 ингредиентов. Вместо жирной сметаны и майонеза здесь используется греческий йогурт, который делает блюдо нежным и сливочным, но с минимальной калорийностью. Дел на 15 минут и всего ккал 90 ккал на 100 г.
400 г шампиньонов
1 луковица
200 г греческого йогурта (2-4% жирности)
50 г легкого сыра
соль, перец
зелень
Лук мелко нарежьте, грибы — пластинками.
На сковороде с минимальным количеством масла обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости и легкого подрумянивания. Посолите, поперчите.
Переложите грибы в форму для запекания (или кокотницы). Залейте греческим йогуртом и аккуратно перемешайте. Сверху равномерно посыпьте тертым сыром.
Запекайте в разогретой до 190°C духовке 15 минут до расплавления сыра и золотистой корочки. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.
