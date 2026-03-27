27 марта 2026 в 18:00

В кокотницах — прошлый век: этот жульен в лаваше с хрустящей корочкой готовится проще, а выглядит эффектнее

Фото: D-NEWS.ru
Беру лаваш, курицу и грибы и готовлю жульен в хрустящих конвертиках, которые исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их подать.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий, хрустящий лаваш, внутри — нежная начинка из курицы и шампиньонов в сливочном соусе, а сверху — румяная шапка расплавленного сыра.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 100 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 тонких лаваша, 1 яйцо для смазывания, соль и перец по вкусу. Курицу отварите и нарежьте кубиками. Грибы и лук обжарьте на сливочном масле, добавьте муку, перемешайте, влейте сливки, тушите до загустения. Смешайте с курицей, посолите, поперчите.

Лаваш разрежьте на квадраты, выложите начинку, заверните конвертиками. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 200°С 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте горячими — эта закуска достойна праздничного стола и всегда вызывает восторг.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
рецепты
жюльен
лаваш
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
