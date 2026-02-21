Зимняя Олимпиада — 2026
Вечный огонь залили в центре Петербурга

Мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале. На камерах видеонаблюдения полиция увидела, что неизвестный залил пламя из бутылки, после чего ушел с территории мемориала вместе с приятелем.

В кратчайшие сроки полицейские установили личность участника ночной выходки. На следующий день оперативниками задержан 50-летний житель Красносельского района. Он был доставлен в полицию, но объяснить свой поступок так и не смог, — сказано в сообщении.

Против него заведено уголовное дело по статье «Уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

До этого вандалы надругались над памятью о воинах-артемовцах, павших в годы Великой Отечественной войны, осквернив мемориал «Вечный огонь». На памятнике был обнаружен рисунок с оскорбительным содержанием.

Ранее в Екатеринбурге в День снятия блокады Ленинграда мужчина осквернил мемориал «Вечный огонь». Россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Санкт-Петербург
Вечный огонь
полиция
уголовные дела
